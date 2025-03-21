Трамп задумал использовать Запорожскую АЭС для добычи редкоземельных металлов в Украине 21.03.2025, 11:03

Этот вопрос обсуждается между Вашингтоном и Киевом в рамках ресурсной сделки.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для добычи редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в Украине, сообщили Financial Times (FT) два высокопоставленных украинских чиновника.

То, что этот вопрос обсуждается между Вашингтоном и Киевом в рамках ресурсной сделки, подтвердил источник Politico в Киеве. «Добыча полезных ископаемых требует большого количества электроэнергии. Эта станция является крупнейшей в Европе. Поэтому американская сторона выступила с идеей, что мы можем работать вместе, чтобы вернуть контроль над станцией», — отметил собеседник издания. По его словам, Киев также намерен вернуть контроль над городом Энергодар, где проживает персонал ЗАЭС, который Россия фактически взяла в заложники.

В ходе телефонного разговора 19 марта Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать США в собственность и управление украинские электростанции, в том числе атомные. В Белом доме пояснили, что это будет «лучшей защитой» для энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский позднее уточнил, что речь шла только о ЗАЭС. Станция находится в оккупированной Россией части Запорожской области. До российского вторжения она вырабатывала около 20% производимой Украиной электроэнергии.

Ранее объекты атомной энергетики не обсуждались в контексте сделки по добыче полезных ископаемых США и Украины, поэтому идея Трампа о контроле над электростанциями стала неожиданностью для украинских властей, сообщил Washington Post бывший замглавы Минэнерго страны Алексей Рябчин. По его словам, будущее Запорожской АЭС будет одним из ключевых вопросов на мирных переговорах. «Это очень важно не только для Украина, но и для ЕС. Раньше мы продавали много электроэнергии в Европейский союз, помогая ему функционировать и декарбонизироваться», — отметил Рябчин.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии четырех регионов Украины, в том числе Запорожской области. После этого он распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность. До сих пор Путин исключал возможность территориальных уступок Украине в рамках урегулирования военного конфликта. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, подчеркивал он.

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