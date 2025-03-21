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В Беларуси остался только один частный детский сад

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  • 21.03.2025, 11:16
  • 1,466
В Беларуси остался только один частный детский сад
иллюстративное фото

Глава Минобразования заявил, что в негосударственных учреждениях «нарушают санитарные нормы».

Только один частный детский сад остался в Беларуси. Об этом в интервью госСМИ заявил министр образования Андрей Иванец.

Он упомянул садик «Елисеевы поля» в деревне Сеница Минского района и сказал, что его посещают около 40 воспитанников.

Чиновник заявил, будто частники нарушают санитарные нормы и ставят под угрозу жизнь и безопасность детей. Поэтому с ними борются.

Активную борьбу с частным образованием государство ведет последние несколько лет.

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