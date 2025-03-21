В Беларуси остался только один частный детский сад

В Беларуси остался только один частный детский сад2
- 21.03.2025, 11:16
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Глава Минобразования заявил, что в негосударственных учреждениях «нарушают санитарные нормы».
Только один частный детский сад остался в Беларуси. Об этом в интервью госСМИ заявил министр образования Андрей Иванец.
Он упомянул садик «Елисеевы поля» в деревне Сеница Минского района и сказал, что его посещают около 40 воспитанников.
Чиновник заявил, будто частники нарушают санитарные нормы и ставят под угрозу жизнь и безопасность детей. Поэтому с ними борются.
Активную борьбу с частным образованием государство ведет последние несколько лет.