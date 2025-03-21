Генштаб ВСУ: Газоизмерительную станцию «Суджа» обстреляла российская артиллерия 21.03.2025, 11:20

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РФ ранее использовала ее трубу для скрытого перемещения своих подразделений.

Обвинения Сил обороны со стороны РФ в обстреле газоизмерительной станции «Суджа» являются безосновательными.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

«Так, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.

Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии», - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что РФ ранее использовала трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

«Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям», - подытожили там.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 21 марта прогремели взрывы на газоизмерительной станции (ГТС) «Суджа» в Курской области.

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