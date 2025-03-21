Украинская разведка раскрыла новые детали недавней операции в Крыму 21.03.2025, 11:28

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Появилось видео поражения российских РЛС.

Украинские разведчики раскрыли новые детали недавней атаки на объекты врага в Крыму. Воины показали видео поражения вражеских РЛС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

На кадрах зафиксирован технологический бой на полуострове. В частности, ГУР показало поражение российских радиолокационных станций.

В спецоперации в Крыму участвовали воины спецподразделения ГУР «Примари». Разведка показала, как дрон «Примар» избежал ракетного удара. Беспилотник уклонился от ракеты из российского комплекса «Панцирь-С1» и продолжил атаку.

Спецоперация ГУР в Крыму

Напомним, недавно Главное управление разведки Минобороны сообщило об операции во временно оккупированном Крыму. Операция воинов украинской разведки длилась несколько дней.

Разведчики с помощью дронов поразили целый ряд российских радиолокационных станций: «Подлет» (2 шт.), «Ниобий-СВ» (2 шт.), «Каста 2Е2» (3 шт.), «Имбирь», «Небо-СВ», С-300ВМ, «Небо-М», «Противник-ГЕ";

БРЛС «Мыс».

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС «СТ-68» и РЛС 39Н6 «Каста 2Е2», три зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1», транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир «Федор Урюпин» и вертолет Ми-8.

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