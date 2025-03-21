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В Могилевской области сотрудники работали за «спасибо» три месяца

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  • 21.03.2025, 11:33
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В Могилевской области сотрудники работали за «спасибо» три месяца

Выходных у них также не было.

Житель Кличевского района, работающий в одной из местных сельскохозяйственных организаций, обратился на личный прием в прокуратуру района с жалобой на нарушения трудового законодательства со стороны работодателя.

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что четыре сотрудника организации на протяжении трех месяцев были лишены выходных дней, а их сверхурочная работа превышала установленные нормы.

Также было установлено, что организация задерживала выплату заработной платы, нарушая порядок ее начисления и не соблюдая минимальные государственные стандарты оплаты труда.

В итоге работодатель добровольно выплатил работникам недоплаченные средства на сумму более 1,6 тысяч рублей.

В отношении директора и главного экономиста организации прокурором района начат административный процесс за нарушения трудового законодательства.

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