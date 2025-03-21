«В какой-то момент Трамп разозлится так, что Путину мало не покажется» 13 21.03.2025, 11:42

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Появились первые признаки.

Лидеры Европы искренне надеются, что рано или поздно президент США разозлится на Путина, который открыто над ним издевается, и тогда Трамп изменит свою позицию по войне, предоставив Украине много оружия для победы, предположил Юрий Швец.

При этом опытный разведчик отметил, что по отношению к российскому диктатору Трамп почему-то проявляет невероятную терпимость, поэтому сложно предположить, сможет ли он разозлиться на Путина в какой-то момент.

Об этом Юрий Швец рассказал на своем YouTube-канале.

Военный эксперт сообщил, на что все еще надеется Европа: «Из Москвы идет непрекращающийся поток, я бы уже даже сказал, глумления в адрес лично Трампа. Это были сначала шуточки, ерничание, подсмеивались над ним, но это становится все более назойливо, и это выходит в широкое информационное пространство, и, видимо, в Европе надеются, что Трамп — это человек с некоторыми особенностями психики, одной из которых является нарциссизм, и он очень не любит, когда над ним издеваются. В европейских столицах теплится надежда, что где-то «кремлевский» переиграет в этом плане, Трамп на него обозлится, и вот тогда мало не покажется».

«Я думаю, что терпимость Трампа к издевкам и снисходительному отношению со стороны Кремля достаточно сильна для того, чтобы выдержать еще многое, но европейцы все-таки немножко подождут. Пусть они подождут. Посмотрим, во что это выльется. Тем временем Вэнс сообщает: «Российский лидер невозмутимо заставил Трампа ждать около часа запланированного телефонного разговора, который состоялся во вторник», - раскрыл суть ситуации Юрий Швец.

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