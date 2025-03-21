СМИ: США сократили участие в борьбе с обходом санкций против РФ 4 21.03.2025, 12:02

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Причин может быть несколько.

Европейские чиновники заявляют, что администрация Дональда Трампа уменьшила свое участие в усилиях по введению санкций против России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

США практически отсутствовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для борьбы с попытками обойти санкции, наложенные на Кремль, заявили чиновники, которые попросили не называть их имен.

По словам чиновников, США в основном не реагируют на деятельность одной из групп, которая сосредоточена на том, чтобы помешать россиянам получить детали и оборудование, используемые для производства оружия. Другая группа, в которой США не участвуют, посвящена мониторингу и обеспечению соблюдения установленного «Группой семи» потолка цен на российскую нефть, добавили они.

Не понятно, США приняли активное решение о сворачивании своего участия, или им просто не хватает ключевых кадров, сказали чиновники. Они добавили, что в некоторых встречах участвовали младшие чиновники с небольшими полномочиями по принятию решений.

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