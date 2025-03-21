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Российского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии

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  • 21.03.2025, 13:14
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Российского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии
Александр Скобов

Политзаключенный выступает за военную поддержку Украины.

67-летнего российского политзаключенного, советского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии. Суд признал его виновным по статьям об «оправдании терроризма» и «участии в террористическом сообществе». Также диссиденту назначили штраф в 300 тысяч рублей, сообщает «Новая газета. Европа».

В ходе судебных прений прокуратура требовала наказать Скобова 18 годами лишения свободы.

Скобов известен как советский диссидент. Он выпускал антиправительственный журнал, в 1970-х его обвиняли в «антисоветской агитации» и дважды подвергали принудительному психиатрическому лечению

Во время Первой чеченской войны он был активным участником антивоенного движения. В 2000-е годы был членом партии «Яблоко».

Публицист открыто критиковал режим Путина и выступал за военную поддержку Украины. Минюст объявил Скобова «иностранным агентом».

В апреле прошлого года его арестовали по обвинению в «оправдании терроризма» из-за участия в «Форуме свободной России». Также на диссидента составили протокол об участии в деятельности «нежелательной организации» — тоже из-за участия в форуме.

В СИЗО у 67-летнего Скобова обострились хронические заболевания и сильно ухудшилось зрение.

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