Российского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии

Российского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии3
- 21.03.2025, 13:14
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Политзаключенный выступает за военную поддержку Украины.
67-летнего российского политзаключенного, советского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии. Суд признал его виновным по статьям об «оправдании терроризма» и «участии в террористическом сообществе». Также диссиденту назначили штраф в 300 тысяч рублей, сообщает «Новая газета. Европа».
В ходе судебных прений прокуратура требовала наказать Скобова 18 годами лишения свободы.
Скобов известен как советский диссидент. Он выпускал антиправительственный журнал, в 1970-х его обвиняли в «антисоветской агитации» и дважды подвергали принудительному психиатрическому лечению
Во время Первой чеченской войны он был активным участником антивоенного движения. В 2000-е годы был членом партии «Яблоко».
Публицист открыто критиковал режим Путина и выступал за военную поддержку Украины. Минюст объявил Скобова «иностранным агентом».
В апреле прошлого года его арестовали по обвинению в «оправдании терроризма» из-за участия в «Форуме свободной России». Также на диссидента составили протокол об участии в деятельности «нежелательной организации» — тоже из-за участия в форуме.
В СИЗО у 67-летнего Скобова обострились хронические заболевания и сильно ухудшилось зрение.