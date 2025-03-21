Как в Беларуси законно не платить долги по алиментам? 21.03.2025, 12:13

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Юрист назвал уважительные причины.

В Беларуси распадается почти каждый второй брак. Культуры брачных договоров практически нет. Суды переполнены делами об алиментах. Если родитель не выполняет свои обязанности по содержанию ребенка, ему придется давать на него деньги. Но есть варианты, когда алименты можно не платить какое-то время или списать долги по ним целиком. И хотя содержать ребенка — святая обязанность, Tochka.by поговорила с юристом, чтобы выяснить, можно ли по закону не выплачивать сами алименты либо долги по ним.

Содержание зависит от дохода

Про обязанности родителей и отчисления на детей говорится в Кодексе о браке и семье. Так, здесь есть отдельная глава про уплату и взыскание алиментов.

Перечислять ежемесячно деньги на содержание своих детей мужчины и женщины могут сами напрямую или через своего работодателя, который будет удерживать часть их зарплаты.

Алименты, как правило, увязаны с доходом родителя и считаются в процентах в зависимости от количества детей. Так, на одного ребенка — 25% дохода, на двух — 33%, на трех и более детей — 50%.

Если человек не платит алименты три месяца в году (необязательно подряд), ему грозит уголовная статья.

Причины в жизни есть, но нет понятия в законе

О порядке расчета и уплаты алиментов, ответственности за отказ их платить в Кодексе о браке и семье и других нормативных актах сказано очень много.

Но не совсем ясно, может ли родитель получить освобождение от уплаты долгов по алиментам или возможность не платить определенное время денежное содержание на детей — разумеется, на законных основаниях.

Юрист Александр Горбач рассказал Tochka.by, что для такого освобождения или отсрочки нужны веские причины. Ведь только их может принять во внимание суд в качестве основания для того, чтобы не применять к алиментщику меры административной и уголовной ответственности за неплатежи.

«Проблема кроется в том, что белорусское законодательство, прежде всего Гражданский кодекс, не дает определения понятию «уважительные причины», а только включает это словосочетание. На них мог бы сослаться гражданин, который желает пересмотреть вопрос об уплате алиментов», — пояснил юрист.

Уважительность причин оценит суд

Тем не менее сформировалась судебная практика. Из нее можно понять, как суды учитывают и трактуют эти самые уважительные причины.

Как выясняется, судьи признают уважительными причинами для освобождения от уплаты долгов по алиментам или неуплаты самих алиментов в конкретное время такие обстоятельства, при которых эта неуплата имела место независимо от воли алиментщика.

Например, если отец утратил трудоспособность (к примеру, тяжело заболел) или его призвали в армию либо на военные сборы.

Кроме того, суды могут расценить как уважительные следующие причины неуплаты алиментов: наниматель не выплатил или задержал человеку ЗП, банк неправильно перевел его деньги на ребенка в адрес другого супруга.

Гражданин также может получить такое освобождение, если его признают инвалидом I или II группы.

Однако в каждом конкретном случае суд будет учитывать все обстоятельства по делу, принимая окончательное решение, отметил Александр Горбач.

Умысла нет — и «уголовки» тоже

Эксперт Tochka.by привел пример из судебной практики, когда именно наличие четкой уважительной причины и прямых доказательств помогло человеку не просто подтвердить право длительное время не платить алименты, а избежать уголовного преследования.

Это дело слушалось в суде Климовичского района Могилевской области, уточнил Александр Горбач.

Суд обязал гражданина Ф. ежемесячно платить алименты (25% заработка или другого дохода) на содержание несовершеннолетнего сына. Однако в феврале и апреле — августе 2018 года, то есть более 3 месяцев в течение года, Ф., по мнению стороны обвинения, умышленно уклонялся от уплаты алиментов.

Сам гражданин отрицал, что у него был умысел уклоняться от своей обязанности.

Ф. сообщил в суде, что до марта 2018 года платил алименты. Но потом его матери сделали сложную операцию. Женщина не могла сама передвигаться, и он за ней постоянно ухаживал. Поэтому не работал. В апреле 2018-го женщине установили вторую группу инвалидности, а в августе того же года — первую, после чего Ф. назначили пособие по уходу за матерью.

Ф. смог подтвердить документально то, что он ухаживал за ней.

В итоге суд постановил, что Ф. не платил алименты по уважительным причинам и поэтому не может быть обвинен в уголовном преступлении.

Совет да любовь и договор тоже

Собеседник Tochka.by советует всем супругам заключать брачный договор, а также соглашения о детях и, разумеется, об алиментах.

«Жизнь каждой семьи может и должна быть счастливой и строиться на взаимном доверии. Однако эти документы позволят супругам ощущать под собой, так скажем, надежную юридическую почву, придадут им уверенности в завтрашнем дне и обезопасят их в случае возможных конфликтов. А главное, в этих соглашениях будут закреплены гарантии для их детей, соблюдены и их интересы», — отметил Александр Горбач.

Юрист также посоветовал людям, которые отчисляют деньги на детей, не забывать о документарной стороне дела.

Ведь не сами жизненные обстоятельства, а прежде всего официальные бумаги, которые их подтверждают, могут помочь им получить освобождение от уплаты долгов по алиментам или возможность временно их не платить.

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