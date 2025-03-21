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Лукашенко заволновался из-за торговли

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  • 21.03.2025, 12:17
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Лукашенко заволновался из-за торговли

Доля белорусских товаров в розничной торговле страны упала до самого низкого уровня за последнее десятилетие.

Несмотря на это, власти рассчитывают в нынешнем году резко увеличить этот показатель и стереть десятилетнее падение. Это следует из данных, опубликованных Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«Производителями отмечена положительная динамика поставок на внутренний рынок в 2024 году, увеличение представленности продукции в объектах торговли», — сообщили в МАРТ по итогам семинара, на котором обсуждали ситуацию с наличием белорусских товаров в торговле, пишет «Зеркало».

Однако данные за последнее десятилетие о доли такой продукции, опубликованные ведомством, демонстрируют совершенно обратную картину. В прошлом году доля как продуктов питания, так и непродовольственных товаров отечественного производства в торговле была минимальной за последние десять лет.

Если говорить о продуктах, то белорусских в торговле было 76,3%. А в 2015 году — 82,2%. Доля непродовольственных отечественных товаров за это же время снизилась с 51,1% до 37,3%.

В целом же по всем позициям доля белорусского в прошлом году составила 56,4%, а в 2015-м было 69,1%.

Несмотря на такие показатели, в МАРТ надеются на резкий рост в 2025 году. В прогнозах министерства — довести долю отечественных товаров до 63%, а продукты питания должны занять рекордные 85% рынка. То есть выше, чем десять лет назад.

На проблему во внешней торговле 17 июня 2024 года обращал внимание Александр Лукашенко: она его настораживает. В этот же день на тот момент премьер-министр Роман Головченко (сейчас он возглавляет Нацбанк) пояснил, почему импорт товаров превышает экспорт. По его мнению, «какой-то катастрофы нет». «Если говорить о причинах, то они тоже прозаичны: мировая цена на нефть выросла, соответственно, мы закупаем сырую нефть, поэтому это сыграло на увеличение стоимости импорта», — заявлял ранее Роман Головченко.

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