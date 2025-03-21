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Ошибка «демиурга»

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  • Эль Мюрид
  • 21.03.2025, 12:23
  • 1,630
Ошибка «демиурга»

Эти люди всегда конструируют монолитный идеал, который надеются продлевать бесконечно.

«Россия будет расширяться во все стороны так далеко, как будет угодно Богу», заявил экс-помощник Путина Сурков

Ключевая ошибка всех этих демиургов (а точнее, косплеящих под них запредельных циников) заключается в том, что они все время пытаются создать что-то вечно застывшее. Идейный предшественник подобных создавал Тысячелетний рейх, который, правда, сумел просуществовать всего 12 лет.

Эти люди всегда конструируют какой-то монолитный идеал, который они надеются продлевать бесконечно, хотя жизнь - это всегда изменчивость и баланс.

Царь для России, возможно, и был хорош в прошлом, но любая монархия основана на принципе бога, как источнике власти. Для городской цивилизации религия становится культурным феноменом, но перестает быть административно-политической системой общественных отношений. Уже поэтому монархия для урбанизированного общества не является легитимной формой организации власти и может поддерживаться только прямым насилием. Что, собственно, мы и наблюдаем в нынешней России.

Как показывает история, система власти, основанная на терроре, не выдерживает в конечном итоге противоречий, которые она формирует в ходе бесконечного насилия. Либо власть сама переходит от терроризма к более либеральным формам управления, либо она обрушивается. Но создать террористический монолит не удавалось никому. Не удастся это сделать и в России.

 Эль Мюрид, Telegram

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