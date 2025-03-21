Германия конфисковала танкер российского «теневого флота» вместе с нефтью 2 21.03.2025, 12:40

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иллюстративное фото

Он потерял управление и находился у побережья острова Рюген.

Германия конфисковала танкер «теневого флота» России Eventin, который ходит под панамским флагом. Он потерял управление и с середины января находился у побережья острова Рюген. В результате решения Главного таможенного управления как сам устаревший танкер, так и находящиеся на нём около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью более €40 млн переходят в собственность Германии.

Об этом сообщает Der Spiegel. По данным издания, Eventin будет перерегистрирован под другим флагом.

Судно шло из российского порта Усть-Луга через Балтику в Египет. После того, как в январе Eventin потерял управление, его отбуксировали в акваторию города Засниц, где Eventin круглосуточно охраняли береговая охрана и федеральная полиция. С конца февраля судно официально внесено в список ЕС как часть российского теневого флота.

Теперь власти разрабатывают план безопасного откачивания нефти с Eventin и решают, что делать с самим судном. Власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания хотят как можно скорее избавиться от танкера, опасаясь негативных последствий для экологии и туризма. Министерство финансов, отвечающее за таможенные вопросы, отказалось комментировать ситуацию, сославшись на «текущие таможенные процедуры и сложную политическую обстановку».

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