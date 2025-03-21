Ну здравствуй, полицай 1 Ирина Халип

21.03.2025, 12:39

2,932

Ирина Халип

Лукашенко спалился.

Много-много лет подряд, начиная с первого референдума, после которого национальный флаг сорвали с «президенции» на Карла Маркса и разорвали на куски, пропаганда работает согласно поставленной задаче. Почти 30 лет она говорит об одном и том же.

День Воли, рассказывают нам пропагандисты, - это праздник фашистских прихвостней и недобитых полицаев, которых нужно вместе с их датами выжигать напалмом. Пропагандисты выходных не берут. Открываешь, бывало, «Совбелию» - простую и уютную, как советская малогабаритная квартира с румынским гарнитуром и ковром с оленями на стене. А там черным по белому, за подписью какого-то пропагандиста-ноунейма, написано, что самым мрачным днем в истории Беларуси было 25 марта 1918 года, и белорусскому народу эта дата вообще не близка, зато 3 июля после того, как Лукашенко назначил его главным государственным праздником, стало для каждого белоруса наиважнейшей датой. Или «депутат» Марзалюк на тех же страницах рассуждает о 25 марта как о дне геополитического недоразумения, заодно просвещая насчет флага предателей и фашистов. Или, случается, неизвестный автор расшумится на тему преклонения деятелей БНР перед фюрером, который потом учинил геноцид белорусского народа. И бесконечное, перетекающее из года в год, изо дня в день – «фашисты, полицаи, предатели, Кушель, экстремисты, уничтожали наши деревни под своим бчб, враги сожгли родную хату».

А уж как разгоняли акции в День Воли, помнят все. Кстати, только 25 марта в Минске на улицах могла появиться бронетехника – в любые другие дни протестов, от выборов до «Чарнобыльскага шляха», как-то обходились автозаками и толпами «космонавтов» в полной выкладке. Но бронетехнику выводить для устрашения – это особая привилегия, специально для тех, кто празднует 25 марта.

Зато теперь все чиновничество и все каратели соберутся 25 марта на общенародный праздник. Карпенков с Караевым наденут парадные кокарды, Кочанова с Массандрой нарядятся в люрекс, «депутат» Марзалюк придет трезвым, а отставной Каллаур будет сидеть у телевизора в ожидании трансляции и показывать средний палец бывшим соратникам на экране. Если, конечно, трансляция будет.

С этим в последние годы плохо. В 2010 году ради проезда кортежа инаугурируемого центр Минска полностью очистили от людей и машин. Только мотоциклы и черный «членовоз» медленно двигались по городу. А в 2020 году инаугурация и вовсе была тайной – о ней даже приглашенные не знали и думали, будто их гонят на очередное заседание о ходе уборочной. И вдруг – анонс. Да еще и 25 марта. Выходит, все эти 30 лет Лукашенко скрывал свою тайную принадлежность к фашистским недобиткам? Десятилетиями белорусам пытались внушить, что 25 марта празднуют только потомки полицаев, и вот он – главный потомок – наконец решился на каминг-аут. Отныне 25 марта обязана праздновать вся челядь. Да сколько угодно, мы не жадные, подвинемся.

Можно, конечно, предположить, что это тихий саботаж многочисленных экстрасенсов, колдунов и астрологов, без чьих советов Лукашенко даже с кровати не встанет. Возможно, он и им настолько осточертел, что решили, пошептавшись, зло подшутить над клиентом. А может, все еще проще: узнав, что белорусы в изгнании зачем-то решили праздновать День Воли за два дня до даты, в воскресенье, Лукашенко тут же поспешил занять собой освободившееся время в надежде, что отныне 25 марта будет ассоциироваться с ним, а не с Днем Воли. (Кстати, перенос совершенно дурацкий: День Воли – это не Пасха, которая всегда в воскресенье, и не новогодний корпоратив, который можно проводить в любой вечер; День Воли – это только 25 марта, хоть тресни.) Но первая, духовно-полицайская версия, мне кажется все-таки самой верной.

Кстати, могу предложить даже сценарий инаугурации. Нужно, как в день столетия БНР, когда Лукашенко великодушно разрешил белорусам отпраздновать в загончике, сделать выгородку перед оперным театром, окружить ее автозаками и омоновцами и загнать туда всех, включая виновника торжества. И пусть инаугурируются там до посинения.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com