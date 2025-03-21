Из-за действий Илона Маска Tesla потеряла почти половину своей стоимости 21.03.2025, 12:53

Грозит ли компании банкротство.

С начала года стоимость акций Tesla снизилась почти в два раза. Если в конце 2024-го капитализация компании была почти 1,4 триллиона долларов, то сейчас — лишь около 750 миллиардов. Журналисты и инвесторы считают, что проблемы Tesla напрямую связаны с ее владельцем, Илоном Маском. Точнее, с его действиями в качестве главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE), а также с противоречивыми высказываниями практически по любому поводу. «Медуза» рассказывает, что происходит с Tesla и действительно ли компания близка к банкротству, как пишут многие в соцсетях.

Своей максимальной капитализации — 1,42 триллиона долларов — Tesla достигла совсем недавно, в середине декабря 2024 года. Акции компании начали расти сразу же после избрания Дональда Трампа на второй президентский срок. Илон Маск был одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании кандидата от республиканцев. А после победы Трампа он стал еще и одним из его ближайших соратников. Именно с этим журналисты связывали рост акций Tesla и других компаний, принадлежащих Маску.

Однако уже тогда финансовые аналитики отмечали, что оптимизм инвесторов не подкреплен фундаментальными показателями бизнеса. Рост акций был связан в первую очередь с воодушевлением рынка от того, что Маску удалось войти в круг ближайших людей Трампа. А значит, в теории Tesla могла получить дополнительные преференции и преимущества перед прямыми конкурентами. В то же время бизнес компании, очевидно, рос медленнее, чем предполагала текущая стоимость акций. Эксперты говорили, что все это вряд ли продлится долго, и в ближайшем будущем прогнозировали спад.

Так и произошло. Стоимость акций Tesla начала стабильно снижаться во второй половине января — примерно с того момента, как Дональд Трамп официально учредил Департамент эффективности государственного управления, руководителем которого стал Маск. Меньше чем за месяц они подешевели более чем на 20%, и журналисты Forbes отмечали, что на рынке растет беспокойство, сможет ли бизнесмен полноценно управлять всеми принадлежащими ему компаниями.

Как раз в тот момент консорциум инвесторов, возглавляемый Маском, предложил выкупить некоммерческую структуру, которая контролирует OpenAI, за 97,4 миллиарда долларов. Несмотря на то, что совет директоров компании отказался от сделки, на фондовом рынке возникли опасения, что миллиардер пытается взять на себя больше проектов, чем способен вести.

В конечном итоге это был вынужден признать и сам Маск. В начале марта бизнесмен сказал, что управление принадлежащими ему компаниями параллельно с работой в DOGE дается ему «с большим трудом». Журналисты Business Insider даже вспомнили несколько недавних провалов компаний Маска (в том числе неудачный запуск ракеты Starship и глобальный сбой в работе соцсети икс) в качестве подтверждения. Однако подобное случалось и раньше, и вряд ли более серьезная вовлеченность миллиардера в работу SpaceX или X помогла бы избежать этих проблем.

«Я надеюсь, что его участие в [DOGE] будет кратковременным и он сможет уделять еще больше времени своему бизнесу», — сказал в интервью The Guardian один из инвесторов Tesla Кристофер Цай. Другой инвестор компании, Росс Гербер, считает, что Маск должен сделать выбор — либо полноценно вернуться к обязанностям генерального директора, либо найти себе замену и сконцентрироваться на правительственной работе.

Протесты против Маска проходят в США и Европе. Из-за действий миллиардера бренд Tesla считают токсичным

В определенной степени неудачи Tesla в последние месяцы действительно связаны с деятельностью Илона Маска во главе Департамента эффективности государственного управления. Но недостаток времени — не единственная причина. Своими непопулярными решениями в качестве руководителя DOGE и противоречивыми политическими высказываниями гендиректор Tesla наносит компании серьезный репутационный ущерб.

Результаты одного из недавних опросов исследовательской компании SSRS подтверждают, что более чем у половины американцев (53%) сложилось «неблагоприятное мнение» о Маске. Его действия поддерживают 35% респондентов. Журналисты и эксперты считают, что Трамп дал бизнесмену слишком много власти, с которой он не справляется. В Маске уже видят угрозу демократии, причем не только американской.

Некоторые действия миллиардера, например поддержка крайне правой политической партии «Альтернатива для Германии» или перепалки с европейскими политиками, вредят репутации Tesla за пределами США. По данным Business Insider, продажи автомобилей компании в Германии в феврале снизились на 76% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Притом что общие продажи электромобилей в стране выросли на 31%. Падение продаж также фиксируют в Норвегии, Дании, Швеции, Франции, Австралии и Китае.

Недовольство реформами и высказываниями миллиардера привело к появлению движения TeslaTakedown, участники которого проводят регулярные пикеты возле дилерских центров, причем не только в США, но и в европейских странах. Они также призывают своих сторонников продавать автомобили Tesla и акции компании, чтобы причинить ей ущерб.

Иногда протест носит форму откровенного вандализма — в соцсетях можно найти множество фотографий и видеороликов с разрисованными граффити автомобилями или станциями зарядки. Кроме того, в США участились случаи поджогов Tesla возле дилерских центров или на парковках. «Для меня действительно стало настоящим шоком узнать, что существует такой уровень ненависти и насилия со стороны левых», — прокомментировал происходящее Маск.

Впрочем, недовольство миллиардером началось еще раньше, когда он только поддержал Трампа в предвыборной гонке. Еще в конце ноября 2024-го журналисты The Guardian рассказывали, что владельцы Tesla начали активно покупать наклейки, оправдывающие их выбор автомобиля. Например, с фразой «Я купил это еще до того, как Илон сошел с ума».

В результате бренд Tesla в последние месяцы из прогрессивного (в первую очередь за счет технологических инноваций и стремления к экологичности) постепенно превращается в токсичный. Владельцев этих автомобилей стали автоматически приписывать к безусловным сторонникам Маска и его непопулярных решений, вне зависимости от их реальных взглядов.

Несколько дней назад журналистам издания 404 Media удалось обнаружить сайт Dogequest (на момент публикации текста он уже был недоступен), где на карту США нанесены адреса дилерских центров Tesla, приблизительное расположение станций зарядки, а также личные данные, в том числе адреса и телефоны, некоторых владельцев автомобилей, среди которых есть и сотрудники DOGE. Откуда создатели ресурса взяли эту информацию и насколько она достоверна — неизвестно. Журналисты отмечают, что по крайней мере некоторые из указанных на сайте людей действительно владеют Tesla, а адреса нескольких дилерских центров оказались реальными.

Тем не менее Tesla вряд ли грозит банкротство. Но Маск (на всякий случай) рекламирует свои автомобили с помощью Трампа

В соцсетях можно увидеть много сообщений, в которых пользователи откровенно радуются падению акций Tesla и надеются, что компания обанкротится. Некоторые рассчитывают, что в этом случае Маск будет вынужден расстаться с соцсетью X, так как ее заберут за долги. Дело в том, что часть средств на покупку Twitter бизнесмен получил в виде займов под акции Tesla.

Впрочем, смена владельца X пока маловероятна, тем более что в период, когда Маск брал кредиты, стоимость ценных бумаг его автомобильной компании была примерно на том же уровне, что и сейчас. Да и в целом рассуждать о потенциальном банкротстве Tesla очень преждевременно — аномалией скорее нужно считать резкий рост акций компании в конце 2024 года, а не их нынешнее падение.

Тем не менее Илону Маску явно не нравится, что происходит с одним из его ключевых брендов. Недавно на помощь он призвал даже Дональда Трампа. В начале марта президент США провел нечто вроде показательной «презентации» Tesla прямо возле Белого дома. Президент похвалил миллиардера и его автомобили, а также заявил, что демонстранты, которые нападают на шоурумы, «вредят великой американской компании». Трамп пообещал, что они «попадут в ад». При этом ранее президент был последовательным противником электромобилей, и, судя по его недавним инициативам, продолжает их недолюбливать.

Несмотря на подобные заявления, доля вины в неудачах Tesla лежит и на самом Трампе. Его непредсказуемая торговая политика и неосторожные заявления, а также конфликты с соседними странами, в том числе с Канадой, сильно вредят фондовому рынку США. Из-за действий Трампа страдает не только Tesla, но и другие крупнейшие американские компании. Впрочем, президента все это мало волнует. «Я даже не смотрю на [фондовый] рынок», — заявил Трамп в начале марта.

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