Спутники заметили открытое горение на ракетном складе в Беларуси 21.03.2025, 12:57

Фотофакт.

По данным спутникового сервиса FIRMS от NASA, на территории военной части 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных сил Беларуси в районе отселенной деревни Дубецкое в Добрушском районе 20 марта было зафиксировано открытое горение

Никаких сообщений о пожаре в военных частях госпресса не публиковала.

Вероятно, причиной открытого горения на территории стратегического объекта стало уничтожение старой тары для снарядов. Горение в том же месте «Флагшток» фиксировал в июле 2022 года.

Военная часть 43-го арсенала ракет и боеприпасов ВС РБ известна тем, что стала крупнейшим поставщиком боеприпасов для российской армии во время ее вторжения в Украину.

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