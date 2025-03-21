Спутники заметили открытое горение на ракетном складе в Беларуси
- 21.03.2025, 12:57
Фотофакт.
По данным спутникового сервиса FIRMS от NASA, на территории военной части 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных сил Беларуси в районе отселенной деревни Дубецкое в Добрушском районе 20 марта было зафиксировано открытое горение
Никаких сообщений о пожаре в военных частях госпресса не публиковала.
Вероятно, причиной открытого горения на территории стратегического объекта стало уничтожение старой тары для снарядов. Горение в том же месте «Флагшток» фиксировал в июле 2022 года.
Военная часть 43-го арсенала ракет и боеприпасов ВС РБ известна тем, что стала крупнейшим поставщиком боеприпасов для российской армии во время ее вторжения в Украину.