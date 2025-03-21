ВСУ перехитрили российские КАБы 1 21.03.2025, 13:04

Авиабомбы войск РФ сбивают новыми глушителями.

Внезапно авиабомбы перестали попадать по целям и стали взрываться на территории России. Все дело в глушителе Night Watch Lima, который подменяет спутниковые сигналы управления, говорят эксперты по безопасности.

Украинские военные научились противодействовать российским управляемым авиабомбам благодаря новому глушителю Night Watch Lima. Об этом рассказал украинский эксперт по безопасности немецкому таблоиду Bild.

В последние несколько недель ситуация с постоянной угрозой авиабомб начала меняться — внезапно они перестали попадать по целям и падают в других местах, включая территорию России.

Источник издания отмечает, что войска РФ используют в планирующих бомбах систему «Комета-М», которая объединяет несколько антенн для лучшей защиты от возможных помех. Выходит, что в системе параллельно используются несколько спутниковых систем, а расположение антенн обеспечивает прием преимущественно вверх на спутник.

Система «Комета-М» считается устойчивой к помехам

Глушитель подавляет или подменяет спутниковые сигналы, из-за этого авиабомбы теряют ориентацию в пространстве. К большинству стандартных помех система «Комета-М» устойчива.

Night Watch Lima может передавать ложный сигнал позиционирования, это означает, что бомба «не знает», где она на самом деле находится. Украинские специалисты используют программную ошибку в приемнике «Комета-М», чтобы сбить бомбы с целей, объясняет эксперт.

«Это имеет мало общего с шифрованием GPS. ВСУ ведут радиоэлектронную борьбу на довольно высоком уровне. Пока россияне совершенно бессильны против этой технологии», — прокомментировал специалист.

Немецкий военный аналитик Томас Тайнер считает, что электронное подавление российских планирующих авиабомб дает украинцам преимущество на фронте.

«Используя радиоэлектронную борьбу, украинцы временно остановили российское наступление. Теперь ВСУ могут контратаковать, поскольку у русских больше нет защиты в виде планирующих авиабомб. Это не следует недооценивать», — сказал Тайнер.

Однако эксперты полагают, что россияне вскоре найдут способы обойти помехи. Можно использовать больше направленных вверх антенн, исправляя программные ошибки в приемнике, а также применять альтернативные методы навигации, отмечает он.

По словам Тайнера, не менее важной проблемой являются оптоволоконные беспилотники, которые в настоящее время использует армия РФ. Их невозможно остановить средствами РЭБ.

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