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Двухколесный эксклюзив: на аукцион выставили самый старый мотоцикл в мире

  • 21.03.2025, 13:09
Двухколесный эксклюзив: на аукцион выставили самый старый мотоцикл в мире

За раритетный байк планируют получить до 207 тысяч.

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили винтажный мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller 1894 года. За раритетный байк планируют получить от 140 000 до 160 000 фунтов стерлингов ($181 000 — 207 000), даже несмотря на то, что он не отреставрирован. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Hildebrand & Wolfmüller — старейший серийный мотоцикл в мире. Хотя первый байк создал в 1885 году Готлиб Даймлер, однако он так и остался прототипом. А вот немецкая компания Hildebrand & Wolfmüller наладила выпуск двухколесной техники. Примечательно, что такой мотоцикл был и в Украине.

По разным данным, изготовили от 800 до 2000 Hildebrand & Wolfmüller. До наших дней таких мотоциклов сохранились единицы и теперь это коллекционный раритет.

Мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller имеет довольно нестандартную конструкцию. К примеру, он не имел карбюратора — топливо и воздух смешивались в баке. Вместо свечей зажигания были установлены специальные трубки накаливания, которые разогревались паяльной лампой.

Коробки передач также не было. Приводными валами служили шатуны двигателя, а маховиком — заднее колесо. После каждой остановки байк заводился с «толкача».

1,5-литровый четырехтактный двигатель развивает 2,5 л. с. и позволяет развивать 45 км/ч. В 1895 году мотоцикл занял второе место в гонке Турин-Асти-Турин.

Конкретно этот мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller — 129-й в серии. Нынешний владелец нашел его более 50 лет назад.

Примечательно, что это далеко не самый дорогой мотоцикл в мире. Недавно винтажный байк 1915 года ушел с молотка за 1 320 000 долларов.

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