Что не так с «Гарвадром» по-лукашенковски 9 21.03.2025, 13:12

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За громким названием почти ничего не стоит.

На днях министр образования РБ Андрей Иванец рассказал в интервью государственным медиа о том, что на базе БГУ планируют создать образовательный хаб — уже разработана его концепция, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на прошлогоднем республиканском педсовете. Мол, уже в следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, «не хуже Гарварда».

Эксперты в сфере образования, впрочем, оценили эти планы — а главное, перспективы — довольно скептично.

Но задача белорусских чиновников, как мы понимаем, не в том, чтобы прислушиваться к «беглым» экспертам, а в том, чтобы выполнять поручения правителя. Сказано, «белорусский Гарвард» — будет Гарвард.

И в нем, по словам министра образования, будет все распрекрасно:

— В кластер войдут учебные корпуса, научные лаборатории, общежития, культурно‑спортивный центр. Лекции будут читать лучшие преподаватели страны.

А учиться в хабе по «опережающей подготовке студентов» смогут участники Национального детского технопарка, самые талантливые выпускники белорусских школ, гимназий и лицеев — по мнению Иванца, уже за 2,5 года можно будет подготовить первых специалистов с высшим образованием.

Более того, каждого студента-старшекурсника якобы планируют отправить на интенсивную практику, стажировать в зарубежных центрах, «вовлечь в научно-исследовательскую и практическую деятельность».

А на выходе получить уникальных штучных специалистов на все руки: физика, который одновременно обладает серьезными знаниями в области химии, математики, информационных технологий и «сможет трудиться в любой информационной сфере».

Смогут ли белорусские власти создать такой хаб? Формально — да, какая-никакая материальная база есть, талантливая молодежь есть, преподаватели тоже далеко не все разъехались.

И набить учебный план под завязку различными дисциплинами, хоть курс по ИИ (со следующего года такой появится во всех университетах Беларуси), хоть «основы космонавтики» — и не забудем об обязательных «основах идеологии белорусского государства».

Если задаться целью, можно и «корочки» о высшем образовании за 2,5 года выдать — вон в советских республиках, в том числе БССР, участники соцсоревнований всего за несколько дней жилые дома собирали, как коробочки. Правда, никто потом не рассказывал, долго ли, счастливо ли было жителям этих домов.

Так и здесь: никто не гарантирует очереди из работодателей за ценными специалистами, которых выпустили экстерном — да и инновационных прорывов, совершенных этими самыми специалистами.

С чего министр образования взял, что в нынешних условиях получится поставить на конвейер подготовку технологических гениев — совершенно непонятно. Отчего чиновник так уверен, что талантливые молодые белорусы предпочтут учиться в этом образовательном хабе, а не в Европе или США — или просто у всех школьников скопом станут отбирать паспорт и аттестат?

Где, кроме Беларуси, будет котироваться диплом «белорусского Гарварда» — тоже очень и очень большой вопрос.

Позиции БГУ, на базе которого планируют создать образовательный хаб, в мировых рейтингах, как бы ни хорохорились чиновники, падают: например, в Times Higher Education за последние годы университет потерял несколько сотен позиций и вылетел за пределы первых 1500.

В Шанхайском предметном рейтинге БГУ попал только в топ-500 по физике. В SCImago Institutions Rankings за 2024 год у ведущего белорусского университета — 5003 место из примерно 10 тысяч образовательных и исследовательских учреждений.

И только в Московском международном рейтинге вузов БГУ оказался на 300-м месте (из 2 тысяч ВУЗов в 112 странах) — и то благодаря росту числа иностранных студентов и участию в международных (читай: совместных с РФ) олимпиадах.

В общем, не дно, но и радоваться особо нечему. Притом не забываем, что Беларусь прекратила участие во многих международных программах обмена, была исключена из Болонского процесса, — это так себе «достижения».

Резюмируя — назвать «белорусским Гарвардом» можно любой институт, но вот обеспечить условия, академическую среду и результат, как в Гарварде — задачка со звездочкой. И в то, что белорусские чиновники от образования ее решат, верится крайне слабо.

С большей вероятностью, отрапортуют о выполнении заданий правителя — а там, глядишь, или ишак помрет, или падишах, или министра поменяют, а с нового взятки гладки.

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