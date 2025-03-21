В Минске на торгах продали теплоход
- 21.03.2025, 13:27
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Судно базируется в акватории Комсомольского озера.
На площадке Единой системы электронных торгов в Минске 20 марта продали пассажирский теплоход «Свислочь» для внутригородских и пригородных линий.
Теплоход «Свислочь» был построен в 1958 году, он может вместить до 40 пассажиров. Двигатель находится в рабочем состоянии.
Покупатель был всего один, он сделал одну ставку — оказался готов заплатить за корабль 89 250 рублей при начальной цене в 85 000 рублей.
Теплоход базируется в акватории Комсомольского озера.