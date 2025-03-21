В Беларуси задержана группа сектантов «Метагалактика» 6 21.03.2025, 13:31

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Ее ячейки действовали в нескольких областных центрах страны.

Пресс-служба МВД сообщает, что сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 15 лидеров и активистов незаконной организации. Ее ячейки действовали в нескольких областных центрах страны.

Сообщается, что они вели активную деятельность по привлечению новых последователей в созданное ими псевдорелигиозное движение, проводили платные «семинары-тренинги». Используя различные методы психологического воздействия, убеждали граждан отказаться от своей веры.

Отмечается, что эмоционально уязвимым людям обещали помощь, при этом обязывая их на постоянной основе передавать «благодетелям» значительные суммы денег. Помимо манипуляции взрослыми, лидеры секты проводили занятия и для несовершеннолетних.

При обследовании мест проживания и помещений главного офиса организации в Минске было конфисковано более 100 тысяч рублей, полученных от жертв, а также разнообразная литература.

Следственными органами заведено уголовное дело за незаконную организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда, либо за участие в их деятельности.

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