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СМИ: Единороссам велели отказаться от Z-повестки

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  • 21.03.2025, 13:40
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СМИ: Единороссам велели отказаться от Z-повестки

Члены путинской партии больше не будут говорить об окончании войны в Берлине и Париже.

Представителям партии «Единая Россия» (ЕР) поручили транслировать «здоровый» патриотизм без Z-повестки и не допускать заявлений о том, что война в Украине должна закончиться в Берлине и Париже «с танками и конницей». Соответствующую установку единороссам дало руководство партии в ходе стратегической сессии, на которой обсуждалось предстоящее празднование 80-летия победы во Второй мировой войне и связанные с этим мероприятия, пишет «Коммерсант».

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев заявил, что муниципальным депутатам необходимо и дальше по поручению Путина называть улицы, школы и вузы в честь участников войны против Украины, однако при этом они не должны забывать и других ветеранов, в том числе воевавших в Афганистане, на Кавказе и в Сирии.

Якушев также отметил, что при планировании пропагандистских мероприятий, посвященных войне, представители партии должны в первую очередь ориентироваться на подрастающее поколение. «Мы должны четко понимать, где наша молодежь, насколько мероприятие отразится в их умах», — подчеркнул Якушев.

Вовлекать в патриотические мероприятия молодых людей необходимо из-за ведущейся против России «информационной войны», а также чтобы новое поколение воспитывалось «уже не на каких-то западных ценностях и Микки-Маусах», отметил руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин.

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