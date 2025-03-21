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На Витебщине в сельскую больницу пришел дикий кабан

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  • 21.03.2025, 13:55
  • 2,074
На Витебщине в сельскую больницу пришел дикий кабан

Видеофакт.

Необычный визитер пожаловал в больницу агрогородка Подсвилье Глубокского района Витебской области — дикий кабан. Видео, снятое очевидцами, запечатлело, как крупный зверь спокойно разгуливает у входа в медучреждение, пишет Telegraf.

На кадрах видно, как кабан, не проявляя агрессии, обнюхивает ступеньки

На кадрах видно, как кабан, не проявляя агрессии, обнюхивает ступеньки и территорию возле крыльца. Слышно, как женщина за кадром произносит имя Пумба, что может говорить, в том числе, о том, что она узнала кабана. В комментариях тоже узнали животное.

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«Это домашний. Пумбой зовут. Хозяин рассказывал, что свалил погулять. Сейчас дома сидит», — утверждает один из комментаторов, вероятно, знакомый с ситуацией.

«Вальщиков напугал, на деревьях сидели! А потом за лесхозовской машиной в Подсвилье прибежал», — дополнил историю другой комментатор.

Впрочем, пользователи сети бурно отреагировали на видео, оставив под ним множество шутливых комментариев.

«Он только спросить» — сыронизировал пользователь.

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«Кто-то из пациентов заказал стейк с доставкой» — пошутил третий. «Этот стейк сам кебаб с заказчика настрогает! 😁» — парировал ему другой.

«Приболел, видать», — предположил комментатор.

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