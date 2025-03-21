На Витебщине в сельскую больницу пришел дикий кабан 1 21.03.2025, 13:55

2,074

Видеофакт.

Необычный визитер пожаловал в больницу агрогородка Подсвилье Глубокского района Витебской области — дикий кабан. Видео, снятое очевидцами, запечатлело, как крупный зверь спокойно разгуливает у входа в медучреждение, пишет Telegraf.

На кадрах видно, как кабан, не проявляя агрессии, обнюхивает ступеньки

На кадрах видно, как кабан, не проявляя агрессии, обнюхивает ступеньки и территорию возле крыльца. Слышно, как женщина за кадром произносит имя Пумба, что может говорить, в том числе, о том, что она узнала кабана. В комментариях тоже узнали животное.

«Это домашний. Пумбой зовут. Хозяин рассказывал, что свалил погулять. Сейчас дома сидит», — утверждает один из комментаторов, вероятно, знакомый с ситуацией.

«Вальщиков напугал, на деревьях сидели! А потом за лесхозовской машиной в Подсвилье прибежал», — дополнил историю другой комментатор.

Впрочем, пользователи сети бурно отреагировали на видео, оставив под ним множество шутливых комментариев.

«Он только спросить» — сыронизировал пользователь.

Не пропустите:

«Можно смело» — Инструктор из Минска назвал среднесуточную температуру, когда ставить летние шины

«Можно смело» — Инструктор из Минска назвал среднесуточную температуру, когда ставить летние шины

Как сделать мороженое из… хлеба? Шеф-повар из Гродно поделился рецептом непривычного десерта

Как сделать мороженое из… хлеба? Шеф-повар из Гродно поделился рецептом непривычного десерта

«Кто-то из пациентов заказал стейк с доставкой» — пошутил третий. «Этот стейк сам кебаб с заказчика настрогает! 😁» — парировал ему другой.

«Приболел, видать», — предположил комментатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com