На Витебщине в сельскую больницу пришел дикий кабан

На Витебщине в сельскую больницу пришел дикий кабан1
- 21.03.2025, 13:55
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Видеофакт.
Необычный визитер пожаловал в больницу агрогородка Подсвилье Глубокского района Витебской области — дикий кабан. Видео, снятое очевидцами, запечатлело, как крупный зверь спокойно разгуливает у входа в медучреждение, пишет Telegraf.
На кадрах видно, как кабан, не проявляя агрессии, обнюхивает ступеньки
На кадрах видно, как кабан, не проявляя агрессии, обнюхивает ступеньки и территорию возле крыльца. Слышно, как женщина за кадром произносит имя Пумба, что может говорить, в том числе, о том, что она узнала кабана. В комментариях тоже узнали животное.
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«Это домашний. Пумбой зовут. Хозяин рассказывал, что свалил погулять. Сейчас дома сидит», — утверждает один из комментаторов, вероятно, знакомый с ситуацией.
«Вальщиков напугал, на деревьях сидели! А потом за лесхозовской машиной в Подсвилье прибежал», — дополнил историю другой комментатор.
Впрочем, пользователи сети бурно отреагировали на видео, оставив под ним множество шутливых комментариев.
«Он только спросить» — сыронизировал пользователь.
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«Кто-то из пациентов заказал стейк с доставкой» — пошутил третий. «Этот стейк сам кебаб с заказчика настрогает! 😁» — парировал ему другой.
«Приболел, видать», — предположил комментатор.