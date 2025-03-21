Туск: Украина выиграла бесценное время для Польши и всей Европы

Туск: Украина выиграла бесценное время для Польши и всей Европы2
- 21.03.2025, 13:54
- 1,584
Россия в данный момент беспомощна в своих планах против НАТО.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что благодаря военным усилиям Украины Россия не готова к агрессии против стран НАТО и ЕС.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского Совета, информирует RMF24.
Он подчеркнул, что именно благодаря Украине Россия пока не готова к агрессивным действиям против других европейских стран.
«Украина, независимо от исхода войны, выиграла бесценное время для Польши и всей Европы», - заявил Туск.
Он также призвал помнить о вкладе Украины, особенно когда возникают дискуссии об усталости от войны или поддержке беженцев.
«Мы должны помнить, что Россия беспомощна в этих планах против остальной Европы, потому что Украина взяла на себя бремя прямой конфронтации с агрессором», - добавил польский премьер.