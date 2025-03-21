Шойгу прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Шойгу прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном2
- 21.03.2025, 14:02
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Глава Совбеза РФ поехал за новой военной помощью?
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею, где он планирует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Источник: южнокорейское агентство Yonhap.
«По прибытии в Пхеньян Шойгу должен встретиться с Ким Чен Ыном и другими официальными лицами Северной Кореи», — говорится в сообщении.
Как сообщает Yonhap, последние встречи между представителями КНДР и РФ происходят на фоне предоставления Пхеньяном военной поддержки Москве в войне против Украины.
Ранее в этом месяце в Северную Корею приезжал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он провел переговоры с главой МИД КНДР Чхо Сон Хуи, во время которых стороны обсудили организацию «политических контактов на высоком и высшем уровнях».