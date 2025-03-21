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«В этом и была главная задача Лукашенко при поездке в Кремль»

  • 21.03.2025, 14:13
  • 3,970
«В этом и была главная задача Лукашенко при поездке в Кремль»

Что белорусский диктатор «продал» Путину?

Лукашенко слетал в Москву: переговорил с Владимиром Путиным, выступил в Совете федерации РФ. Но чего-то существенного, похоже, не добился — денег на новую АЭС Кремль не пообещал, дешевая нефть и газ пока тоже не льется рекой. Разве что выплату по российским кредитам в очередной раз отсрочили.

— Визит был очень, как они любят говорить, «субстантивным», — комментирует аналитик Сергей Чалый в новом выпуске экономической программы на канале БРЦ. — Чего стоят одни слова, которыми пропаганда это комментирует: «стороны еще раз рассмотрели», «состоялся обмен мнениями», «подтвердили актуальность». В общем, очень «насыщенные» были переговоры.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к амбициозным национальным проектам в России. Так сказать, Сарочка уже готова (и всегда была готова), осталось уговорить Ротшильда-Путина.

Беларуси и России, по словам Лукашенко, «нужен технологический прорыв» по известным направлениям: ИИ, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника, робототехника, производство БПЛА и многое другое. Для эффективного движения вперед и дальнейшей интеграции осталась сущая мелочь: объединенный рынок первичных энергоресурсов.

— То есть, электроэнергия у нас есть, но основное — объединить рынок газа, нефти и нефтепродуктов, — отмечает Чалый. — И дальше прямым текстом: что вы держитесь з нефть и газ, у вас же их девать некуда — давайте договариваться.

Реально, я уверен, что именно с этим важным он и приехал, и это была его основная задача, основной посыл — «не держитесь за нефть».

И еще то, о чем он много говорил — «нам надо мобилизоваться»: мол, в Беларуси это смогут сделать за неделю, а России потребуется не одна неделя, так что надо учиться, это особенно актуально сейчас.

Под мобилизацией, говорит Сергей Чалый, имеется в виду не военная, а гражданская — «все для фронта, все для победы». В частности, восстановление Госплана — по словам Лукашенко, осталось только банковскую систему «мобилизовать». И этому беларуские управленцы якобы могут научить российских.

— Вот это теперь наш главный экспорт: не товары, не микроэлектроника и это все. Как раньше Лукашенко говорил, это же мы первые придумали вертикаль власти, а потом, по сути, экспортировал эту политическую модель в Россию — так теперь и экономическую модель продает. И за это, как он считает, в России ему еще и роялти должны.

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