Школьник удивил Зеленского вопросом о президентах и получил шутку в ответ 2 21.03.2025, 14:24

3,938

Владимир Зеленский

Видео стало вирусным.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с победителями Всеукраинской олимпиады по математике. Во время встречи школьники имели возможность задать лидеру разнообразные вопросы, поэтому один из юношей поинтересовался, есть ли аналитическое мышление, по мнению украинского гаранта, важной характеристикой для политиков.

Такой вопрос несколько удивил Владимира Зеленского, однако он с юмором ответил подростку. Соответствующее видео появилось на просторах соцсети TikTok.

Во время мероприятия победитель олимпиады спросил президента Украины: «Как вы считаете, логическое мышление и аналитические способности могут стать главными критериями для будущих лидеров государств?». В ответ украинский лидер сказал: «Думаете, сейчас у них таких способностей нет?»

Такие слова Владимира Зеленского вызвали положительные эмоции у присутствовавших на встрече людей. После несколькосекундной паузы президент отметил, что эти характеристики являются одними из ключевых черт для хорошего главы государства.

«Критика воспринимается и принимается. Это обязательные вещи, я в этом уверен. Каждый день, когда у тебя есть вызовы, у государства есть вызовы, в каждой институции, а значит, у каждого человека, когда есть такие вызовы, надо, чтобы логика работала. Это очень важные критерии», – добавил украинский лидер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com