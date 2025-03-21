В Германии одобрили масштабный пакет расходов на оборону 21.03.2025, 14:43

Это разблокирует помощь Украине.

Верхняя палата парламента Германии одобрила масштабный финансовый пакет. Он подразумевает отмену «долгового тормоза» для расходов на оборону, а также выделение 500 млрд евро для специального инфраструктурного фонда.

Об этом сообщает DW.

Голосование в Бундесрате было последним для законопроекта. Для одобрения требовалось 46 из 69 голосов. За проект было в итоге отдано 53 голоса.

Теперь снято основное препятствие для выделения Украине дополнительных 3 млрд евро военной помощи в 2025 году.

Финансовый пакет

Проектом практически отменяется правило «долгового тормоза» для расходов, необходимых для обороны страны. В законопроекте указывается, что расходы на Бундесвер, а также «федеральные расходы на гражданскую оборону, защиту населения, разведывательные службы, защиту информационно-технологических систем и помощь государствам, подвергшимся нападению в нарушение международного права» в будущем также могут финансироваться за счет кредитов.

Новые правила распространяются на все расходы, превышающие 1% ВВП, что соответствует примерно 43 млрд евро. Лидер ХДС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц описал значение этого правила словами: «Все, что потребуется».

Строгий запрет на заимствования для федеральных земель также должен быть ослаблен и согласован с федеральным правительством. Всем федеральным землям вместе будет разрешено брать новый долг в размере до 0,35% ВВП. Распределение соответствующих сумм будет регулироваться федеральным законом.

Согласно одобренного закону, в течение следующих 12 лет на инвестиции в инфраструктуру может быть привлечено 500 млрд евро. Федеральные земли должны использовать 100 млрд евро для своей инфраструктуры, 300 млрд евро будут переданы в распоряжение федерального правительства, а оставшиеся 100 млрд евро будут выделены для защиты климата.

Экстренное голосование в Бундестаге

Проект подготовили блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), ведущие ведут переговоры о формировании нового правительства. Для одобрения закона партии договорились о поддержке соглашения со стороны партии «Союз-90»/«зеленые». Те при этом добились выделения 100 млрд из спецфонда в 500 млрд исключительно на проекты по защите климата, а в текст самой конституции ФРГ вносится пункт об обязательстве Германии достичь климатической нейтральности не позднее чем к 2045 году.

При этом в Бундестаге нового созыва, первое заседание которого состоится 25 марта, консерваторы, социал-демократы и «зеленые» уже не будут иметь необходимого большинства для принятия проекта, поэтому парламентарии приняли его составом старого Бундестага.

Бундесрат - отдельный законодательный орган Германии, де-факто выполняющий роль верхней палаты немецкого парламента. Он представляет 16 федеральных земель Германии, которые направляют в него по несколько представителей земельных правительств и имеет право принимать или отклонять любые законопроекты, затрагивающие интересы федеральных земель Германии.

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