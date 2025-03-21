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Упавший в Беларуси метеорит зарегистрирован в международной базе

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  • 21.03.2025, 14:52
Упавший в Беларуси метеорит зарегистрирован в международной базе

Вещество метеорита классифицировано как хондрит.

Новый метеорит, фрагменты которого обнаружили в окрестностях Минска, зарегистрирован в международной базе данных Meteoritical Bulletin под именем Smalyavichy (Смалявiчы).

Вещество метеорита классифицировано как обыкновенный хондрит.

«Образцы метеорита имеют зубчатую и приблизительно округлую форму. Его поверхность полностью покрыта темной коркой плавления, а внутренняя часть имеет светло-серый цвет», — говорится в данных о регистрации.

Первую часть метеорита весом 55 г обнаружил волонтер 25 января, позже были найдены пять частей. Самая большая — весом 230 г.

Общая масса найденных фрагментов — 581,5 г по состоянию на 31 января 2025 года. Судя по данным регистрации, большая часть метеорита осталась в Беларуси, а некоторые образцы отправили в Россию для исследований. Там и оформили заявку на регистрацию.

Общая масса выпавшего метеоритного вещества оценивается в несколько килограмм.

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