Упавший в Беларуси метеорит зарегистрирован в международной базе

Упавший в Беларуси метеорит зарегистрирован в международной базе1
- 21.03.2025, 14:52
Вещество метеорита классифицировано как хондрит.
Новый метеорит, фрагменты которого обнаружили в окрестностях Минска, зарегистрирован в международной базе данных Meteoritical Bulletin под именем Smalyavichy (Смалявiчы).
Вещество метеорита классифицировано как обыкновенный хондрит.
«Образцы метеорита имеют зубчатую и приблизительно округлую форму. Его поверхность полностью покрыта темной коркой плавления, а внутренняя часть имеет светло-серый цвет», — говорится в данных о регистрации.
Первую часть метеорита весом 55 г обнаружил волонтер 25 января, позже были найдены пять частей. Самая большая — весом 230 г.
Общая масса найденных фрагментов — 581,5 г по состоянию на 31 января 2025 года. Судя по данным регистрации, большая часть метеорита осталась в Беларуси, а некоторые образцы отправили в Россию для исследований. Там и оформили заявку на регистрацию.
Общая масса выпавшего метеоритного вещества оценивается в несколько килограмм.