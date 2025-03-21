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The NYT: Россияне теряют веру в Трампа

  • 21.03.2025, 14:57
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The NYT: Россияне теряют веру в Трампа

Также жители РФ хотят окончания войны.

Российское общество готово к прекращению конфликта, пишет The New York Times, ссылаясь на анализ соцсетей, проведенный аналитической компанией FilterLabs из Массачусетса. При этом общество скептически относится к любым уступкам Украине. «Во всем, что связано с Украиной и Россией, картина сложная. Хотя в приграничных районах и больших городах существует одна общая линия — россияне считают, что пришло время закончить войну, но на условиях России», — говорится в анализе компании. Продолжать борьбу до свержения Владимира Зеленского хочет лишь меньшинство россиян.

FilterLabs изучала изменения общественного мнения в России к происходящему в Украине с момента начала полномасштабного конфликта. В последнем анализе она изучала сообщения в соцсетях в Москве и Санкт-Петербурге, а также в регионах, граничащих с Украиной. «Широко распространен скептицизм в отношении соглашения о прекращении огня, как и общая усталость от войны», — говорится в сообщении компании.

Общество в России негативно отреагировало на новость о возобновлении США обмена разведданными и поставок оружия Украине. Если месяц назад настроения в России по отношению к Дональду Трампу улучшались, то теперь комментаторы настроены более скептично. «Нельзя доверять американцам, включая Трампа… Под разговоры о мире они уже возобновили поставки оружия. Их слова — сплошной обман. Мы побеждаем, и нам не нужны никакие перемирия», — написал один из россиян в Telegram. Исполнительный директор FilterLabs Джонатан Тейбнер говорит, что недоверие к США присутствует у большей части российского общества. «Многие в России воспринимают предложения как еще один способ Америки и Запада использовать Россию в своих интересах… Этот скептицизм, вероятно, даст Путину возможность отказаться от прекращения огня, которого хотят многие люди», — сказал Тейбнер.

Также The New York Times сравнивает анализ FilterLabs и опрос киевского центра Разумкова в Украине. Он показывает, насколько сложно будет реализовать условия мирного урегулирования при посредничестве США. Россия и Украина измотаны конфликтом, но у них нет интереса к серьезным уступкам. Опрос, проведенный в конце февраля — начале марта, Разумкова показывает скептическое отношение к сдаче территории или большим уступкам Москве. Около 78% респондентов выступают против вывода войск из спорных регионов и еще больше украинцев против признания аннексии территорий. Большинство опрошенных также выступают против отмены западных санкций в отношении Москвы. Мнения о том, должна ли Украина стать нейтральным государством — ключевое требование России — разделились: 56% высказались против нейтралитета, 22% — за.

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