Лукашенко разрешил чиновникам построить майнинговые фермы

Лукашенко разрешил чиновникам построить майнинговые фермы2
- 21.03.2025, 15:11
Первые создадут в Могилевской области.
Могилевская область готовит площадки для строительства майнинговых ферм. Об этом рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, передает БЕЛТА.
«У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро (от Александра Лукашенко. — Прим. ред.). Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством», — рассказал Анатолий Исаченко.
В прошлом году стало известно, что с участием китайских инвесторов на территории Кричевского района реализуется проект по строительству первой в области майнинговой фермы. Стоимость только первой очереди, которая должна быть введена в 2025 году, составляет 190 млн рублей.