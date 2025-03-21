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Лукашенко разрешил чиновникам построить майнинговые фермы

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  • 21.03.2025, 15:11
Лукашенко разрешил чиновникам построить майнинговые фермы

Первые создадут в Могилевской области.

Могилевская область готовит площадки для строительства майнинговых ферм. Об этом рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, передает БЕЛТА.

«У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро (от Александра Лукашенко. — Прим. ред.). Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством», — рассказал Анатолий Исаченко.

В прошлом году стало известно, что с участием китайских инвесторов на территории Кричевского района реализуется проект по строительству первой в области майнинговой фермы. Стоимость только первой очереди, которая должна быть введена в 2025 году, составляет 190 млн рублей.

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