Игра в один карман Александр Кочетков

21.03.2025, 15:15

2,130

Трамп и Путин оказались ситуационными партнерами.

В украинском медийном пространстве преобладает мнение, что Путин полностью переиграл Трампа во время телефонного разговора.

И что Путин профессионально манипулирует Трампом, а фактически презирает и насмехается над ним.

А потом переигранный Трамп продолжает давить на Зеленского, требуя смягчения позиции Украины.

Все это может иметь место, если считать, что Путин и Трамп противостоят друг другу. Что каждый из них пытается обыграть противоположную сторону. Что они – соперники.

А я постоянно намекаю, что сегодня Трамп и Путин являются партнерами. Ситуационными, но партнерами, которые прекрасно понимают друг друга. На отрезке разворачивающегося сценария они имеют общие задачи, хотя конечные цели и отличаются.

Оба мечтают об окончательном и формализованном сломе мирового порядка безопасности. Оба хотят развала НАТО и существенного ослабления ЕС. Оба заинтересованы в снятии санкций с РФ и возвращении туда американского бизнеса. Обоим существенно мешает Украина, которая оттягивает силы от решения главных задач.

К тому же, и Трамп, и Путин одинаково склонны к авторитаризму. Они одержимы собственной миссией. Они предельно далеки от того, что обычно называют общечеловеческими ценностями.

Поэтому телефонная беседа двух временных (пока дело не дойдет до «большой сделки Трампа с Китаем) партнеров вполне может быть замечательной, как и выразился Трамп. И они могли реально достичь понимания и взаимоуважения.

Если разговаривали, например, о возобновлении работы газпромовской структуры «Арктик СПГ 2» с участием компании из США. Или о запуске «Северного потока», конечно, опять-таки при контроле за ним со стороны бизнеса, которому доверяет Трамп. И так далее.

Ну, а дальше состоится очередной раунд «мирных переговоров» США и РФ в Джидде, где американская сторона будет фактически подыгрывать агрессору.

В частности, доверяя его выдумкам вроде «тысячи бойцов ВСУ, окруженных в Курской области, которых Путин помиловал из собственного гуманизма и уважения к Трампу».

Александр Кочетков, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com