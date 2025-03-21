Игра в один карман
- Александр Кочетков
- 21.03.2025, 15:15
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Трамп и Путин оказались ситуационными партнерами.
В украинском медийном пространстве преобладает мнение, что Путин полностью переиграл Трампа во время телефонного разговора.
И что Путин профессионально манипулирует Трампом, а фактически презирает и насмехается над ним.
А потом переигранный Трамп продолжает давить на Зеленского, требуя смягчения позиции Украины.
Все это может иметь место, если считать, что Путин и Трамп противостоят друг другу. Что каждый из них пытается обыграть противоположную сторону. Что они – соперники.
А я постоянно намекаю, что сегодня Трамп и Путин являются партнерами. Ситуационными, но партнерами, которые прекрасно понимают друг друга. На отрезке разворачивающегося сценария они имеют общие задачи, хотя конечные цели и отличаются.
Оба мечтают об окончательном и формализованном сломе мирового порядка безопасности. Оба хотят развала НАТО и существенного ослабления ЕС. Оба заинтересованы в снятии санкций с РФ и возвращении туда американского бизнеса. Обоим существенно мешает Украина, которая оттягивает силы от решения главных задач.
К тому же, и Трамп, и Путин одинаково склонны к авторитаризму. Они одержимы собственной миссией. Они предельно далеки от того, что обычно называют общечеловеческими ценностями.
Поэтому телефонная беседа двух временных (пока дело не дойдет до «большой сделки Трампа с Китаем) партнеров вполне может быть замечательной, как и выразился Трамп. И они могли реально достичь понимания и взаимоуважения.
Если разговаривали, например, о возобновлении работы газпромовской структуры «Арктик СПГ 2» с участием компании из США. Или о запуске «Северного потока», конечно, опять-таки при контроле за ним со стороны бизнеса, которому доверяет Трамп. И так далее.
Ну, а дальше состоится очередной раунд «мирных переговоров» США и РФ в Джидде, где американская сторона будет фактически подыгрывать агрессору.
В частности, доверяя его выдумкам вроде «тысячи бойцов ВСУ, окруженных в Курской области, которых Путин помиловал из собственного гуманизма и уважения к Трампу».
Александр Кочетков, «Фейсбук»