«Нас обманули»: минчане жалуются на качество воды после запуска артезианских скважин

«Нас обманули»: минчане жалуются на качество воды после запуска артезианских скважин5
- 21.03.2025, 15:17
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Что с ней не так?
Минчане, особенно те, кто живет в Малиновке, недовольны качеством воды после перехода на артезианские источники. В соцсетях они жалуются, что вода стала жестче: чайники, по их словам, быстро покрываются накипью, кожа сохнет и страдает качество волос, пишет CityDog.
В Threads пользовательница с ником julia_minsk написала, что ей больше нравилась вода до запуска артезианских скважин — она была прозрачной, хоть и с запахом хлорки.
Чем артезианская вода отличается от обычной?
Артезианскую воду берут из глубоких подземных слоев, тогда как обычную — из поверхностных источников: рек, озер и водохранилищ.
Добываясь из глубоких водонепроницаемых пород, артезианская вода, как правило, проходит естественную фильтрацию через грунт и считается более чистой, чем обычная вода: так, например, она не требует хлорирования.
Тем не менее земельные породы могут влиять на повышенную концентрацию в такой воде извести, минералов, солей и металлов, что тоже не слишком-то полезно для организма. Да и поступает в дома минчан она через те же трубы — поэтому перед употреблением ее все равно лучше заранее фильтровать.
В комментариях под постом многие согласились, что качество воды ухудшилось, и поделились возникшими из-за этого проблемами.
«Гораздо хуже: фильтр на душе стал черным через две недели, до этого через месяц использования был светлее в разы. Мы на Космонавтов берем воду питьевую в установленных боксах с водой в домах — чайник год без накипи», — davidovich.maryia.
«Волосы и кожа с новой водой в ужа-а-аснейшем состоянии (не помогает ни-че-го). Только если кипятить и отдельно умываться», — iren_proffit.
«Добро пожаловать в мир воды с большей минерализацией», — newmandrew.
«У нас еще и температура воды начала меняться 500 раз за 20 минут, пока примешь душ. Только настроишь комфортно, две минуты — и ты уже варишься в кипятке», — ann.strigelskaya.
«Да куда уж хуже. Я всегда жила в районах, где воду из-под крана можно пить. Но, когда была в гостях в Сухарево, Малиновке — только в унитазах смывать. Вода была непригодна больше ни для чего. Так куда уже хуже?» — gridyushko_elena.
«Фрунзенский р-н, все точно так же, кроме запаха хлорки», — guru_spa_tcm.
«Все так, где-то нас обманули», — nickolayka.
Напомним, что с 10 января 2025-го все районы Минска теперь снабжаются артезианской водой.