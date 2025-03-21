Эксперт: Европа может закончить войну в Украине одним решением 6 21.03.2025, 15:20

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Россия начнет угасать.

Европейский Союз должен заложить начало формирования новой системы, используя свои возможности для перевооружения в короткие сроки и создания новой европейской системы безопасности, которая в будущем она может трансформироваться в систему глобальной безопасности.

Такое мнение высказал народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей среды и окружающей природной среды Украины Юрий Костенко.

«Я думаю, наоборот, если Европейский Союз наконец сформирует свою стратегию, основываясь на том, что главной угрозой для безопасности Европейского Союза является Россия, то РФ потеряет, в первую очередь, на продаже своих энергоносителей странам Европейского Союза. Вы же знаете, что несмотря на войну главными потребителями российских энергоносителей являются не только Китай и Индия, но и ЕС. В частности, если брать поставки газа, то Франция, Бельгия, Испания, перешли на жидкий газ из России и увеличили на 36% закупку этого газа», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Как вывод, по словам Костенко, это означает, что они поддерживают ту же самую войну России против Украины и Европейского Союза. Частью этой ситуации являются угрозы и акции саботажа на Балтийском море и в других регионах, терроризм на территории европейских стран, считает эксперт.

«Если ЕС прекратит любые экономические отношения с Россией, это сильно ударит по российскому государственному кошельку, а затем ее способность вести войну как против Украины, так и против Европейского Союза будет нивелироваться. Я снова подчеркиваю, что европейский мир наконец должен, в первую очередь, посмотреть на ситуацию другими глазами, проанализировать ее и уже не дискутировать на трибунах, а принять решение за закрытыми дверями, в других конфигурациях между государствами или соответствующими ведомствами, военными. И двигаться к другой системе безопасности, по крайней мере, на европейском континенте», - говорит эксперт.

По словам Костенко, в таком случае можно говорить о перспективах не только завершения войны в Украине и справедливого мира согласно международному праву, но и о том, что российская угроза будет быстро нивелироваться на территории Европейского Союза и Европейского континента.

Россия, по словам бывшего министра, начнет угасать, а не набивать себе политическую цену, да и создавать новые виды угрозы.

«Разговор Трампа с Путиным, как предыдущий, так и нынешний, показывает, что Соединенные Штаты Америки на данном этапе своей геополитической политики не готовы воспринимать Россию как главную угрозу безопасности Европы и всему миру. К сожалению, это так. Но мир клином не сошелся только на США. Есть варианты, и в первую очередь эти варианты в наших руках, здесь, в Европе», - резюмировал Костенко.

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