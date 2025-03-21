Ученые: Мозг младенцев сохраняет воспоминания 21.03.2025, 15:28

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Однако мы не можем их «извлечь».

Как бы мы ни старались, мы не можем вспомнить события из первых месяцев и даже первых лет своей жизни. Американские нейробиологи провели исследование и выяснили, что даже годовалые младенцы умеют формировать долгосрочные воспоминания, но мы не можем их их воспроизвести, пишет «Нож».

Неспособность вспомнить эпизоды из младенчества называют «детской амнезией». Долгое время учёные не могли разобраться в природе этого феномена: связан ли он с особенностями мозга «грудничков» или же причина в том, что взрослые люди не могут «достучаться» до таких воспоминаний.

Чтобы найти причины «детской амнезии», группа американских учёных использовала возможности функциональной МРТ. Они сканировали мозг 26 детей в возрасте от 4 месяцев до 2 лет: в это время малыши выполняли задания на проверку памяти.

Нейробиологи измеряли активность гиппокампа — ключевой области мозга, отвечающей за хранение воспоминаний — пока дети на протяжении 2 секунд смотрели на изображения новых лиц, предметов или сцен. Затем, где-то через минуту, им показывали те же картинки.

Учёные обнаружили такую закономерность: чем выше была активность гиппокампа, когда ребёнок смотрел на новое изображение, тем дольше он смотрел на изображение при повторном просмотре. Так как дети обычно тратят больше времени на разглядывание знакомых объектов, результаты подтвердили, что малыши запоминали увиденное.

«Хотя мы наблюдали это у всех младенцев, участвовавших в нашем исследовании, сигнал был сильнее у детей старше 12 месяцев, что указывает на своего рода траекторию развития способности гиппокампа кодировать индивидуальные воспоминания», — пояснил Тристан Йейтс, руководитель исследования из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Почему же мы не помним, как ездили в коляске или отмечали первый день рождения? Учёные предположили, что возможных причины две. Согласно первой версии, ранние воспоминания могут не преобразовываться в долговременную память и, таким образом, не сохраняться надолго. Согласно второй — они есть на нашем «жёстком диске», но доступ к ним получить нельзя.

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