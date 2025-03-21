«Лгала и божилась следователям, но все равно продала квартиру» 6 21.03.2025, 15:29

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Доверчивая витебчанка потеряла из-за мошенников 123 тысячи рублей.

В Витебске женщина взяла кредиты, продала квартиру и передала все деньги мошенникам. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Так, в январе 2025-го в милицию обратилась семейная пара. Белорусы хотели купить квартиру в областном центре, но поведение продавца им показалось странным. Покупатели решили, что хозяйка квартиры попала под влияние аферистов.

Правоохранители пригласили 52-летнюю витебчанку на беседу и в разговоре выяснили, что 16 декабря женщине позвонили на домашний телефон якобы сотрудники «Энергосбыта» и сказали, что необходимо заменить счетчики, предоставив паспортные данные для льготы. А заполучив личные данные мошенники стали атаковать белоруску звонками будто бы из Следственного комитета и Нацбанка. Злоумышленники убедили жертву, что мошенники якобы набрали на ее имя кредитов, которые нужно погасить реальными кредитами. Так витебчанка лишилась 48,5 тысяч белорусских рублей.

Но потом еще мошенники сказали, что витебчанке следует продать квартиру, иначе на нее может быть наложен арест. Белоруска активно пыталась продать свое жилье, поэтому ее поведение и смутило покупателей.

Почти девять часов следователи просвещали витебчанку, подробно рассказывая о мошенничестве, убеждая не продавать квартиру.

- Женщина божилась, что больше не будет общаться с мошенниками и переводить деньги. Однако через время выяснилось, что потерпевшая лгала следователям, - прокомментировали в УСК.

Несмотря на все разговоры со следователями белоруска в феврале все же продала квартиру за 28 тысяч долларов и сказала об этом мошенникам, с которыми общалась в тайне от следователей. Аферисты сказали ей приехать в Минск и перевести деньги на счет. Но минские специалисты отказали в сделке, сказав, что она хочет пополнить мошеннический счет. Тогда мошенники убедили витебчанку привезти им деньги наличными в Москву.

- На следующий день потерпевшая выполнила и эти указания, - добавили в СК.

Возвращаясь домой, витебчанка захотела позвонить «кураторам», чтобы сказать, что выполнила все, что они поручали, но мошенники уже сбросили ее со счетов и не отвечали. Теперь уже женщина позвонила в милицию.

Ущерб превысил 123 тысячи белорусских рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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