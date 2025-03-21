Лукашенковские силовики лгут об избиении российского комика

Лукашенковские силовики лгут об избиении российского комика6
- 21.03.2025, 15:40
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Артемию Останин сломали позвонок.
Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич выступил с заявлением по поводу задержанного и депортированного российского стендап-комика.
Напомним, Артемия Останина задержали в минском аэропорту. Сотрудники ГУБОПИКа повезли его на белорусско-российскую границу.
Во время конвоирования машина с Останиным заехала в лес. Стендапера вывели из автомобиля и начали избивать три человека — они использовали дубинки и электрошокер.
В Москве диагностировали у комика перелом позвонка, ушибы, а также выявили проблемы с легкими.
Однако Геннадий Казакевич уверяет, что в отношении задержанного стендапера никто не применял силу. Он говорит, что силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством.