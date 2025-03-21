закрыть
21 марта 2025, пятница, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, о чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии

2
  • 21.03.2025, 15:45
  • 1,664
Стало известно, о чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии

В МИД раскрыли подробности.

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта будет технической, а не политической. На ней должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на брифинге.

«Это встреча не политическая, а техническая. Встреча, на которой должны определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров. Мы как государство предложили и согласились на конкретное американское предложение о 30-дневном временном полном прекращении огня», - сказал он.

Спикер подчеркнул, что если бы диктатор Владимир Путин и Россия согласились на предложение, то уже могло бы действовать прекращение огня. Вместо этого Кремль выдвигает различные новые условия, ограниченное согласование якобы на готовность воздерживаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре, которое еще находится в процессе выяснения сторонами. Тихий добавил, что Украина свое намерение двигаться к миру четко показала.

«Переговоры, которые состоятся в Саудовской Аравии, мы к ним относимся как к двусторонним украинско-американским. Нам не известно о том, как там будут происходить контакты американцев с россиянами, это их выбор», - заявил спикер.

По словам Тихого, после встречи в Джидде американская команда заверила, что донесет результаты российской стороне, поймет, на что готовы идти россияне. Он добавил, что Украина так и сейчас рассматривает это взаимодействие.

«Технический уровень и технические дискуссии. Там будет военный компонент, а министр иностранных дел - это уже политический, по министру пока нет у нас планов на участие его в этой встрече», - добавил спикер МИД.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко