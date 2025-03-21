Стало известно, о чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии 2 21.03.2025, 15:45

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В МИД раскрыли подробности.

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта будет технической, а не политической. На ней должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на брифинге.

«Это встреча не политическая, а техническая. Встреча, на которой должны определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров. Мы как государство предложили и согласились на конкретное американское предложение о 30-дневном временном полном прекращении огня», - сказал он.

Спикер подчеркнул, что если бы диктатор Владимир Путин и Россия согласились на предложение, то уже могло бы действовать прекращение огня. Вместо этого Кремль выдвигает различные новые условия, ограниченное согласование якобы на готовность воздерживаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре, которое еще находится в процессе выяснения сторонами. Тихий добавил, что Украина свое намерение двигаться к миру четко показала.

«Переговоры, которые состоятся в Саудовской Аравии, мы к ним относимся как к двусторонним украинско-американским. Нам не известно о том, как там будут происходить контакты американцев с россиянами, это их выбор», - заявил спикер.

По словам Тихого, после встречи в Джидде американская команда заверила, что донесет результаты российской стороне, поймет, на что готовы идти россияне. Он добавил, что Украина так и сейчас рассматривает это взаимодействие.

«Технический уровень и технические дискуссии. Там будет военный компонент, а министр иностранных дел - это уже политический, по министру пока нет у нас планов на участие его в этой встрече», - добавил спикер МИД.

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