ГАИ начинает рейды с беспилотниками по всей Беларуси

ГАИ начинает рейды с беспилотниками по всей Беларуси2
- 21.03.2025, 15:54
- 1,888
Масштабная акция пройдет на выходных.
Госавтоинспекция объявила масштабную акцию под названием «Встречная полоса», которая пройдёт на этих выходных по всей Беларуси. Планируется, что с 21 по 24 марта инспекторы проверят то, как водители соблюдают ПДД при обгоне и выезде на «встречку».
Так, на протяжении четырёх дней сотрудники ДПС при помощи видеокамер и дронов будут следить за ситуацией на дорогах. Что касается наряда спецподразделения «Стрела», то его решили отправить в районы с «наиболее неблагоприятной обстановкой» (куда именно, не уточнили).
Также мы рассказывали, что ГАИ объявила 16-дневное усиление на дорогах Минска. Объясняем, что это такое и кого коснётся.