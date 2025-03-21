закрыть
21 марта 2025, пятница, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГАИ начинает рейды с беспилотниками по всей Беларуси

2
  • 21.03.2025, 15:54
  • 1,888
ГАИ начинает рейды с беспилотниками по всей Беларуси

Масштабная акция пройдет на выходных.

Госавтоинспекция объявила масштабную акцию под названием «Встречная полоса», которая пройдёт на этих выходных по всей Беларуси. Планируется, что с 21 по 24 марта инспекторы проверят то, как водители соблюдают ПДД при обгоне и выезде на «встречку».

Так, на протяжении четырёх дней сотрудники ДПС при помощи видеокамер и дронов будут следить за ситуацией на дорогах. Что касается наряда спецподразделения «Стрела», то его решили отправить в районы с «наиболее неблагоприятной обстановкой» (куда именно, не уточнили).

Также мы рассказывали, что ГАИ объявила 16-дневное усиление на дорогах Минска. Объясняем, что это такое и кого коснётся.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко