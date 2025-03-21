ГАИ начинает рейды с беспилотниками по всей Беларуси 2 21.03.2025, 15:54

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Масштабная акция пройдет на выходных.

Госавтоинспекция объявила масштабную акцию под названием «Встречная полоса», которая пройдёт на этих выходных по всей Беларуси. Планируется, что с 21 по 24 марта инспекторы проверят то, как водители соблюдают ПДД при обгоне и выезде на «встречку».

Так, на протяжении четырёх дней сотрудники ДПС при помощи видеокамер и дронов будут следить за ситуацией на дорогах. Что касается наряда спецподразделения «Стрела», то его решили отправить в районы с «наиболее неблагоприятной обстановкой» (куда именно, не уточнили).

Также мы рассказывали, что ГАИ объявила 16-дневное усиление на дорогах Минска. Объясняем, что это такое и кого коснётся.

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