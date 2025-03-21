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У туристов из Беларуси появилось новое любимое направление

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  • 21.03.2025, 16:09
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У туристов из Беларуси появилось новое любимое направление

В эту страну летают на самолетах, ездят автобусами и отправляются в самостоятельные поездки.

Грузия становится главным направлением для отдыха среди белорусов. Об этом рассказала заместитель директора по туристической деятельности «БелЭкспо» Елена Лихимович. По ее словам, эта страна уверенно лидирует в предпочтениях туристов — туда летают на самолетах, ездят автобусами и отправляются в самостоятельные поездки.

«Это такое место, которое, наверное, скоро почти каждый белорус посетит. Из года в год популярность его не падает», — отметила она.

Среди других популярных зарубежных стран — ОАЭ, куда едут вместо Турции, чьи цены стали менее привлекательными. Египет по-прежнему остается в топе, как и автобусные туры по Европе.

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