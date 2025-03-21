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Синоптики пообещали белорусам теплую погоду

  • 21.03.2025, 16:23
Синоптики пообещали белорусам теплую погоду

Однако в воскресенья пройдут дожди.

В субботу, 22 марта, небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь) прогнозируются только местами — ночью и утром. Днем — преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о слабом гололеде.

В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +3 градусов (в Минске — от 0 до +2), в дневные часы — от +6 на северо-востоке страны до +14 на юго-западе (в столице — 9-11 тепла).

В воскресенье днем почти по всей Беларуси пройдут дожди. Ночью будет от -6 по северу до +3 по югу, днем — от +5 до +12.

В понедельник также возможны осадки, а на Брестчине — и грозы. В ночные часы прогнозируется от -1 до +6, в дневные часы — от +4 до +11 (на юго-западе — до + 15).

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