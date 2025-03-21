Следствие в РФ опровергло заявления Путина 21.03.2025, 16:40

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Террористы, устроившие бойню в «Крокусе», были завербованы ИГИЛ.

Окончательная версия следствия по делу о теракте в российском «Крокусе Сити Холле» состоит в том, что террористы были завербованы афганской ячейкой «Исламского государства» «Вилаят Хорасан», рассказал адвокат одного из обвиняемых, пишет «Агентство. Новости».

Из материалов следствия следует, что решение ехать в Украину появилось уже после того, как террористы ослушались приказа вступить в перестрелку с правоохранителями (и, вероятно, погибнуть) в «Крокусе». Эти выводы следствия противоречат заявлениям, которые глава ФСБ Александр Бортников и Владимир Путин делали после теракта.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился адвокат по назначению Олег Власов, террористов завербовало руководство «Вилаят Хорасан». При этом «непосредственные заказчики» найдены не были, следует из 420 томов дела.

После теракта преступники получили от организаторов приказ оставаться на месте и «встретить» силовиков, но не подчинились ему и вместо этого уехали из «Крокуса», рассказал «Коммерсанту» Власов. Когда кураторы узнали об этом, то посоветовали террористам двигаться к границе с Украиной, но не дали инструкций по переходу границы. «Может быть, организаторы надеялись, что при переходе границы их застрелят либо наши, либо на той стороне», — считает юрист.

Четкой формулировки мотивов нападения, по словам Власова, в деле нет. Одно из предположений заключается в том, что теракт мог быть связан с обострением в израильско-арабских отношениях, рассказал он.

Эти детали материалов следствия противоречат версии, которой публично придерживались российское руководство сразу после теракта.

️Уже на следующий день после нападения Путин говорил об «окне», которое, по его словам, для террористов готовили «с украинской стороны». Через три дня после теракта Путин говорил о «киевском следе» и существовании заказчика, который совершил теракт «руками радикальных исламистов». Целями теракта он вскоре после нападения называл «нанесение ущерба нашему единству». Также он говорил, что Россия «не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов» из-за того, как Москва ведет себя «на внешней арене».

Директор ФСБ Александр Бортников вскоре после теракта утверждал, что нападение стало свидетельством того, что «украинские неонацисты и их западные покровители» организуют «совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны». Позднее он говорил, что теракт готовили «как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение».

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