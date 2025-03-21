Ученые выяснили, когда появились первые языки 21.03.2025, 17:03

Cпособность к языку существовала задолго до письменности.

Новое исследование подтверждает, что язык как форма коммуникации существовал у Homo sapiens не менее 135 000 лет назад, пишет New Voice.

Генетические данные указывают на то, что в этот период все представители вида жили одной группой, а затем начали разделяться на региональные популяции. Это открытие объясняет, почему все современные языки имеют сходные структурные основы, несмотря на их огромное разнообразие.

По мере того как популяции Homo sapiens расселялись по разным регионам, способность к языку, вероятно, сыграла ключевую роль в развитии сложного человеческого поведения и культуры. Археологические находки свидетельствуют о том, что такие элементы, как искусство, погребальные ритуалы и символическая коммуникация, стали повсеместными лишь около 100 000 лет назад. Ученые предполагают, что язык мог стать катализатором этого культурного скачка, известного как «большой скачок вперед».

Исследователи отмечают, что первое разделение предковых популяций Homo sapiens произошло примерно 135 000 лет назад, когда обособился койсанский язык Южной Африки. Это позволяет определить нижнюю границу возникновения языковых способностей. Хотя письменность и сложные системы устного общения появились значительно позже, сама способность к языку существовала задолго до них.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com