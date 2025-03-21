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Литва готова отправить войска в Украину

  • 21.03.2025, 17:13
Литва готова отправить войска в Украину

Президент балтийской страны заявил, что Путин имитирует переговоры.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности его страны отправить свои войска в Украину в рамках миссии после прекращения боевых действий. Во время интервью Bloomberg Television он выразил уверенность, что у американского лидера Дональда Трампа есть «откровенные намерения» прекратить вторжение РФ, тогда как российский диктатор Владимир Путин «имитирует» переговоры и продолжает атаки на украинскую территорию.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку, — заявил Науседа. — Мы говорим об очень конкретном количестве наших военных, но все страны в этой коалиции должны взять на себя обязательство оказать такую поддержку».

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