Литва готова отправить войска в Украину
- 21.03.2025, 17:13
Президент балтийской страны заявил, что Путин имитирует переговоры.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности его страны отправить свои войска в Украину в рамках миссии после прекращения боевых действий. Во время интервью Bloomberg Television он выразил уверенность, что у американского лидера Дональда Трампа есть «откровенные намерения» прекратить вторжение РФ, тогда как российский диктатор Владимир Путин «имитирует» переговоры и продолжает атаки на украинскую территорию.
«Моя страна готова оказать необходимую поддержку, — заявил Науседа. — Мы говорим об очень конкретном количестве наших военных, но все страны в этой коалиции должны взять на себя обязательство оказать такую поддержку».