Как выглядит «русский мир»
- Катарина Матернова
- 21.03.2025, 17:29
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Пора проснуться.
Атака на Киев прошлой ночью длилась три часа. Я снова спала на полу в ванной комнате. Но друзьям в Одессе было намного хуже.
Теперь мы все знаем, как на самом деле выглядит «русский мир», обещанный [нелегитимным] президентом Путиным президенту Трампу.
Прошлой ночью Россия ожесточенно атаковала Украину. В течение ночи были атакованы Киев, Одесса и Запорожье. На этот раз они [россияне] попали в гражданскую инфраструктуру: торговые центры, жилые дома и мирное население.
В Одессе, красивейшем городе, занесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, произошли аварийные отключения электроэнергии и масштабные пожары. Несколько зданий получили повреждения, власти сообщают о ранениях гражданских лиц.
Мир должен проснуться. Мы должны понимать, что поставлено на кон. Путин неустанно уничтожает Украину и ее народ.
Фото этого утра в Одессе.
Слава Украине!
Катарина Матернова, «Фейсбук»