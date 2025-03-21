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Как выглядит «русский мир»

  • Катарина Матернова
  • 21.03.2025, 17:29
  • 3,242
Как выглядит «русский мир»

Пора проснуться.

Атака на Киев прошлой ночью длилась три часа. Я снова спала на полу в ванной комнате. Но друзьям в Одессе было намного хуже.

Теперь мы все знаем, как на самом деле выглядит «русский мир», обещанный [нелегитимным] президентом Путиным президенту Трампу.

Прошлой ночью Россия ожесточенно атаковала Украину. В течение ночи были атакованы Киев, Одесса и Запорожье. На этот раз они [россияне] попали в гражданскую инфраструктуру: торговые центры, жилые дома и мирное население.

В Одессе, красивейшем городе, занесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, произошли аварийные отключения электроэнергии и масштабные пожары. Несколько зданий получили повреждения, власти сообщают о ранениях гражданских лиц.

Мир должен проснуться. Мы должны понимать, что поставлено на кон. Путин неустанно уничтожает Украину и ее народ.

Фото этого утра в Одессе.

Слава Украине!

Катарина Матернова, «Фейсбук»

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