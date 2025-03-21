О чем говорит новый указ Путина 1 Питер Дикинсон

21.03.2025, 17:39

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ПИТЕР ДИКИНСОН

Российский паспорт или депортация.

Путин приказал украинцам, живущим под российской оккупацией, «легализовать» свой статус до 10 сентября, иначе им грозит депортация.

Иными словами, те, кто этого еще не сделал, должны подавать документы на получение российских паспортов, иначе рискуют быть высланными из своих домов как иностранцы. Этот президентский указ от 20 марта является последним шагом в кампании давления на украинцев, чтобы они приняли российское гражданство, поскольку Кремль стремится укрепить контроль над территориями Украины, которые сейчас контролируются Россией.

Официальные лица Кремля говорят, что раздали около 3,5 миллионов российских паспортов в оккупированных Россией регионах Украины с начала полномасштабного вторжения. Сообщается, что жителей заставляют подавать документы на получение российских паспортов, чтобы получить доступ к основным услугам, таким как здравоохранение и государственные пенсии, а тех, кто не имеет российских документов, могут преследовать и задерживать.

Принудительное принятие российского гражданства является лишь одним из многих инструментов, которые использует Кремль для систематического уничтожения всех следов украинской государственности и национальной идентичности на всей территории оккупированной Россией части Украины. Куда бы ни продвигались российские войска, местное население подвергается массовым арестам, направленным на искоренение любых потенциальных инакомыслящих. Целевыми группами обычно являются избранные чиновники, военные ветераны, религиозные лидеры, общественные активисты, учителя, журналисты и патриоты. Таким образом с 2022 года были похищены тысячи людей и до сих пор считаются пропавшими без вести, многие из них, как считают, находятся в сети тюрем в оккупированной Россией части Украины и в самой России.

Тех, кто остался, терроризируют в условиях, которые британский The Economist назвал «тоталитарным адом». Систематически демонтируются все публичные символы украинской государственности и культурной идентичности. Украинский язык подавляется, а любые христианские конфессии, кроме русской православной церкви, подвергаются притеснениям или еще хуже.

Усилия Москвы стереть украинскую идентичность начинаются в школах. По всей оккупированной территории украинские дети учатся по новой одобренной Кремлем программе, восхваляющей российский империализм и прославляющей вторжение в Украину, одновременно демонизируя всю концепцию отдельного и независимого украинского государства. Любые родители, которые осмелятся сопротивляться, рискуют потерять опеку над своими детьми.

Кремль также обвиняют в похищении десятков тысяч украинских детей из оккупированных регионов и депортации их в Россию, где они подвергаются идеологической индоктринации. Это делается с целью лишить их украинских корней и навязать имперскую российскую идентичность. В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина из-за его личной причастности к этим массовым похищениям украинских детей.

Действия российской оккупационной власти вполне соответствуют злобной антиукраинской риторике самого Путина и других чиновников в Москве. Путин давно настаивает на том, что украинцы — это на самом деле русские («один народ»). За полгода до полномасштабного вторжения он пошел на крайне необычный шаг, опубликовав обширный исторический очерк, который читался как объявление войны украинской государственности.

Когда российские войска готовились к вторжению в феврале 2022 года, Путин пытался оправдать этот акт международной агрессии, описывая Украину как «неотъемлемую часть нашей собственной истории, культуры и духовного пространства». С тех пор он сравнивал свое вторжение с имперскими завоеваниями русского царя Петра Великого в восемнадцатом веке и объявил оккупированную украинскую территорию «навсегда российской».

Российский истеблишмент с энтузиазмом последовал примеру Путина. Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что «существование Украины является смертельно опасным для украинцев», а главный помощник Путина Николай Патрушев недавно предположил, что Украина вскоре может «перестать существовать». Между тем ядовитая антиукраинская лексика стала настолько привычным явлением в подконтрольных Кремлю российских СМИ, что следователи ООН считают, что это может быть «подстрекательством к геноциду».

Президентский указ 20 марта, угрожающий депортировать украинцев из их собственных домов, является последним напоминанием о том, что вторжение России в Украину — это не просто пограничный спор или попытка решить законные проблемы безопасности. Это колониальная война жесточайшего характера, направленная на уничтожение Украины как государства и как нации. В сердце Европы и перед миром, который наблюдает, Путин открыто проводит политику, которая почти наверняка соответствует определению этнической чистки и может квалифицироваться как геноцид.

Мрачная реальность российского вторжения должна сильно повлиять на американских чиновников, которые сейчас отвечают за рисование линий на картах и пытаются создать реалистичную основу для возможного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Хотя дипломатические компромиссы и временные территориальные уступки сейчас очевидно неизбежны, любое будущее мирное соглашение должно также учитывать судьбу миллионов украинцев, которые, вероятно, останутся под российской оккупацией.

Питер Дикинсон, New Voice

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