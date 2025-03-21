Глава МИД Польши оригинально ответил Захаровой 3 21.03.2025, 17:57

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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский рассказал о «классике советской дипломатии».

Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выпустили совместное заявление о выходе этих стран из Оттавской конвенции. Это произошло 18 марта. Она предусматривает отказ от использования противопехотных мин, прекращение их производства и уничтожение запасов.

20 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила: «Разумеется, мы примем ответные шаги в целях обеспечения защиты и безопасности страны, в том числе военно-технической безопасности».

Захарова отметила, что намерение стран Европы выйти из международного соглашения говорит об их готовности «в любую секунду» отказаться от обязательств.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оригинально ответил представительнице российской дипломатии.

«Классика советской дипломатии. Россия угрожает нам местью за выход из Конвенции о противопехотных минах, участницей которой она сама не является», — ответил Сикорский в X.

Среди 164 стран, которые подписали Оттавскую конвенцию, России нет.

Klasyka sowieckiej dyplomacji. Rosja grozi nam odwetem za wyjście z konwencji o minach przeciwpiechotnych, do której sama nie należy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 20, 2025

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