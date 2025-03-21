Правительственные войска в Судане взяли под контроль столицу Хартум и президентский дворец 1 21.03.2025, 18:18

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Это переломный момент в гражданской войне.

Суданская армия взяла под контроль столицу страны Хартум и президентский дворец, которые ранее контролировали повстанческие Силы быстрого реагирования (СБР). Об этом пишет BBC.

В соцсетях появились фото и видео суданских военных в центре города и непосредственно в президентском дворце. Проект BBC Verify подтвердил подлинность видео и отмечает, что они действительно были сняты в столице Судана. На некоторых кадрах видно, как солдаты молятся перед входом во дворец. По всей видимости, суданская армия возвращает под свой контроль столицу, откуда два года назад была вытеснена повстанцами СБР.

О взятии армией дворца сообщает также министр информации Судана Халед аль-Айсер:

BREAKING: Sudan's Army retakes control of the Presidential Palace in central Khartoum from RSF militias after two years. pic.twitter.com/MWGaeLtHB5 — Clash Report (@clashreport) March 21, 2025

«Сегодня был поднят флаг, возвращен дворец, и наш путь продолжается — до полной победы», — написал он в Х (Twitter).

В то же время повстанческие силы в своем заявлении утверждают, что битва за президентский дворец еще не окончена: «Наши доблестные силы по-прежнему сосредоточены в непосредственной близости от этого района», — говорится в заявлении, которое цитирует Би-би-си. Сообщается также, что уже занятый правительственными войсками дворец атаковали беспилотники. Погибли как минимум двое военных и три журналиста местного Sudan TV.

Издание также обращает внимание, что переход столицы под контроль правительственных войск еще не означает конец войны. СБР по-прежнему сохраняет контроль над значительной частью страны на юго-западе.

Гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года из-за борьбы за власть между суданской армией и Силами быстрого реагирования — военизированной организацией, до 2023 года подчинявшейся правительству страны. Это произошло перед запланированным переходом к гражданскому правлению, после того как фактический лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, управлявший Суданом после военного переворота 2021 года, поссорился со своим заместителем Дагало. Последний после этого вышел из Переходного суверенного совета (временный государственный орган, созданный после переворота) и взял на себя командование СБР.

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