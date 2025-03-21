Зеленский отказался от миротворческой миссии ООН 1 21.03.2025, 18:31

2,148

Президент заявил, что она не может защитить Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает хорошие отношения с Организацией объединенных наций (ООН), но не рассматривает ее как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности.

Об этом он сказал в пятницу, 21 марта, во время пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом, пишет «Интерфакс-Украина».

«Что касается ООН, при всем уважении — ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина [российского диктатора] прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логичные отношения с ООН, с представителями и генсекретарем, но ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности», — заявил Зеленский.

В то же время украинский президент предположил, если Путин решит снова напасть, ООН не будет иметь никакого мандата защищать Украину, то будет ли такой мандат в контингентах.

«Пока что нет ответа на этот вопрос, но безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО, и есть корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров здесь, в Украине, безусловно пойти против такой инфраструктуры очень опасно. Будет ли Россия бояться ООН? Они этой войной нарушили все, поэтому я не думаю, что они будут бояться», — считает Зеленский.

Ранее The Telegraph писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность создания миссии под эгидой ООН, которая могла бы предотвратить новое нападение России на Украину в случае достижения мирного соглашения

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com