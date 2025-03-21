Зеленский отказался от миротворческой миссии ООН

Зеленский отказался от миротворческой миссии ООН1
- 21.03.2025, 18:31
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Президент заявил, что она не может защитить Украину.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает хорошие отношения с Организацией объединенных наций (ООН), но не рассматривает ее как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности.
Об этом он сказал в пятницу, 21 марта, во время пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом, пишет «Интерфакс-Украина».
«Что касается ООН, при всем уважении — ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина [российского диктатора] прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логичные отношения с ООН, с представителями и генсекретарем, но ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности», — заявил Зеленский.
В то же время украинский президент предположил, если Путин решит снова напасть, ООН не будет иметь никакого мандата защищать Украину, то будет ли такой мандат в контингентах.
«Пока что нет ответа на этот вопрос, но безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО, и есть корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров здесь, в Украине, безусловно пойти против такой инфраструктуры очень опасно. Будет ли Россия бояться ООН? Они этой войной нарушили все, поэтому я не думаю, что они будут бояться», — считает Зеленский.
Ранее The Telegraph писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность создания миссии под эгидой ООН, которая могла бы предотвратить новое нападение России на Украину в случае достижения мирного соглашения