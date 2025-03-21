Робота Boston Dynamics научили танцевать брейк-данс

Робота Boston Dynamics научили танцевать брейк-данс1
- 21.03.2025, 18:39
Новый Atlas демонстрирует поразительную адаптивность и естественность.
Boston Dynamics опубликовала видео с гуманоидным роботом Atlas, который теперь способен выполнять сложные элементы брейк-данса, демонстрируя беспрецедентную пластичность движений и адаптивность, пишет «Хайтек».
В отличие от предыдущих демонстраций, где робот выполнял строго запрограммированные действия, новый Atlas демонстрирует поразительную адаптивность и естественность движений. Робот восстанавливает положение если споткнется, совершает резкие повороты и корректирует позу в процессе движения, чтобы сохранять равновесие в динамичных условиях.
Изменения в качестве работы связаны с сочетанием обучения с подкреплением и данных, полученных с помощью костюма для захвата движений. «Atlas обучается методом проб и ошибок, а не зацикливается на жесткой программе», — отмечают разработчики. Данные о движениях человека напрямую передаются в обучающую модель робота, что позволяет ему не только имитировать, но и анализировать и совершенствовать свои движения.
Существенное совершенствование обучения связано с сострудничеством Boston Dynamics с Институтом робототехники и искусственного интеллекта. Объединение достижений в робототехнике с исследованиями в области ИИ помогает создавать робота, готового к работе в непредсказуемых условиях.
Технология захвата движения давно используется в киноиндустрии для создания анимированных персонажей. Благодаря данным, отображающим движения человека с исключительной точностью, Atlas разобрался, что придает движениям естественности: плавные переходы, едва заметные смещения центра тяжести и быстрые корректирующие действия, которые практически невозможно закодировать вручную.
Разработчики отмечают, что в отличие от традиционных роботов, зависящих от программирования, Atlas учится при взаимодействии с окружающей средой и совершенствует свои реакции. Адаптивность открывает для робота возможности работать в поисково-спасательных операциях и на опасных промышленных объектах. При этом Boston Dynamics пока не сообщает о сроках коммерческого внедрения новой версии Atlas.