Оппозиция Турции призывает к общенациональным протестам
- 21.03.2025, 19:01
Турки протестуют в связи с задержанием мэра Стамбула.
В главной турецкой оппозиционной силе – Республиканской народной партии (РНП) – призывают к общенациональным акциям протеста в пятницу в связи с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу – ключевого соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом заявил председатель РНП Озгюр Озель, его цитирует Bloomberg.
Тысячи людей вышли на улицы в четверг вечером, несмотря на запрет на демонстрации, действующий со среды.
Десятки людей были задержаны за посты в социальных сетях с критикой задержания Имамоглу.
«Меня спрашивают, призываю ли я выйти на улицы? Да, да, да, да, да», – сказал Озель демонстрантам в Стамбуле в четверг вечером.