Оппозиция Турции призывает к общенациональным протестам 21.03.2025, 19:01

Турки протестуют в связи с задержанием мэра Стамбула.

В главной турецкой оппозиционной силе – Республиканской народной партии (РНП) – призывают к общенациональным акциям протеста в пятницу в связи с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу – ключевого соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом заявил председатель РНП Озгюр Озель, его цитирует Bloomberg.

Тысячи людей вышли на улицы в четверг вечером, несмотря на запрет на демонстрации, действующий со среды.

Десятки людей были задержаны за посты в социальных сетях с критикой задержания Имамоглу.

«Меня спрашивают, призываю ли я выйти на улицы? Да, да, да, да, да», – сказал Озель демонстрантам в Стамбуле в четверг вечером.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com