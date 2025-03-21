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Оппозиция Турции призывает к общенациональным протестам

  • 21.03.2025, 19:01
Оппозиция Турции призывает к общенациональным протестам

Турки протестуют в связи с задержанием мэра Стамбула.

В главной турецкой оппозиционной силе – Республиканской народной партии (РНП) – призывают к общенациональным акциям протеста в пятницу в связи с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу – ключевого соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом заявил председатель РНП Озгюр Озель, его цитирует Bloomberg.

Тысячи людей вышли на улицы в четверг вечером, несмотря на запрет на демонстрации, действующий со среды.

Десятки людей были задержаны за посты в социальных сетях с критикой задержания Имамоглу.

«Меня спрашивают, призываю ли я выйти на улицы? Да, да, да, да, да», – сказал Озель демонстрантам в Стамбуле в четверг вечером.

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